تفاصيل جلسة مدربي الأهلي على هامش تدريبات الفريق

عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مطولة مع ديفيد سيزا المدرب العام، وسامي قمصان مدرب الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم السبت. وجاءت جلسة مدير الكرة بثنائي الجهاز الفني لمناقشة عدد من الأمور التنسيقية الخاصة بتدريبات الفريق وفقا لتعليمات السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجهاز الفني لمناقشة عدد من الأمور التنسيقية الخاصة بتدريبات الفريق وفقا لتعليمات السويسري رينيه فايلر المدير الفني وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في إطار البرنامج البدني الموضوع لهم منذ استئناف التدريبات صباح الأربعاء الماضي. إطار البرنامج البدني الموضوع لهم منذ استئناف التدريبات صباح الأربعاء الماضي. وتضم المجموعة الأولى كلا من محمد الشناوي ووليد سليمان وعلي معلول وأيمن أشرف، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأليو ديانج وأليو بادجي وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخري وشادي رضوان.

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