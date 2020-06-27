رياضة | خاص.. تتويج ليفربول وصلاح بلقب الدوري الإنجليزي في أعين خبراء الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر خاص.. تتويج ليفربول وصلاح بلقب الدوري الإنجليزي في أعين خبراء الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مدرب منتخب مصر : " ليفربول وصلاح يستحقوا وبشجع الأرسنال في إنجلترا"

عميد مراسلي العرب: : " ليفربول أصبح بالنسبة لنا نادٍ مصري وصلاح أجبرنا على تشجيع الريدز".

مدرب رايو فاليكانو: " كلوب زرع ثقافة الفوز في لاعبي ليفربول"

محمد اليماني: : " تتويج ليفربول أمر طبيعي ومبروك لمحمد صلاح".

حصد الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، لقب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وهوا الأغلي في موسم الريدز هذا العام بعد وصول كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب إلى النقطة 86 بفارق 23 نقطة عن أقرب الملاحقين مانشستر سيتي.

تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في أعين خبراء كرة القدم في مصر

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي تقريرا مفصلا عن تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في نظر خبراء كرة القدم في مصر بداية من طارق مصطفى مدرب منتخب مصر ولاعب الزمالك السابق، ومحمد اليماني نجم منتخب مصر للشباب في كأس العالم للشباب 2001 FIFA في الأرجنتين والمحترف سابقا في نادي ستاندارد لييج، بالدوري البلجيكي.

ويستكمل موقع الخليج 365 الرياضي جولته مع متابعيه بعرض تحليل تتويج ليفربول من وجهة نظر حسن توفيق مدير تحرير برامج قناة نايل سبورت المصرية وعميد المراسلين العرب ومنه إلى خالد غنيم المدير الفني لفريق الشباب بنادي رايو فاليكانو الإسباني وإليكم التفاصيل:-

طارق مصطفى: " ليفربول وصلاح يستحقوا وبشجع الأرسنال في إنجلترا"

تحدث طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر في جهاز حسام البدري المدير الفني للفراعنة عن تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ورسالته لمحمد صلاح جناح الريدز وفريقه المفضل في البيرميرليج.

وقال طارق مصطفى في تصريحات خاصة: " ألف مليون مبروك أبو مكه فخر مصر والعرب الفوز بالدوري الإنجليزي، كان واضحا من الموسم الماضى والمنافسة لآخر البطولة، ليفربول يستحقوا بصراحه".

وعن توقعاته منذ بداية الموسم الحالي ببطل الدوري الانجليزي ذكر مدرب منتخب مصر: " توقعاتي لبطل الدوري الانجليزي في بداية الموسم، كانت بنسبة ٥٠/٥٠ مع مانشستر سيتي".

وعن فريقه المفضل في الدوري الإنجليزي أوضح نجم الزمالك: "من صغرى وانا بحب الأرسنال".

وأتم طارق مصطفى تصريحاته: " أنا بشجع صلاح وكل اللاعبين المحترفين مع أنديتهم".

اليماني: " تتويج ليفربول أمر طبيعي وأبارك لمحمد صلاح".

وفي جانب آخر من تقرير الخليج 365 الرياضي تحدث محمد اليماني نجم منتخب مصر للشباب المتألق في بطولة كأس العالم 2001 FIFA في الأرجنتين عن تتويج ليفربول.

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وقال محمد اليماني: " تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي أمر طبيعي، والدليل نتائج الفريق في الموسم الحالي والتي أدت لحسمهم البطولة مبكرا".

وتابع اليماني: " كنت أتوقع تتويج ليفربول منذ بداية الموسم وظهر هذا في حماس كلوب ولاعبيه مطلع الموسم الحالي، الريدز فريق قوي له شخصية ويملك لاعبين مميزين على رأسهم محمد صلاح".

وأكمل لاعب ستاندارد لييج السابق: " أهنئ محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي، فليفربول لم يحصد هذه البطولة قبل مولد صلاح بعامين".

وأتم محمد اليماني حديثه: " أشجع ليفربول في إنجلترا بسبب مو صلاح وقبلها مانشستر يونايتد وقتما تواجد كريستيانو رونالدو".

عميد مراسلي العرب: " ليفربول أصبح بالنسبة لنا نادٍ مصري وصلاح أجبرنا على تشجيع الريدز".

وفي الجانب الثالث من تقرير موقع الخليج 365 تحدث المراسل الشهير حسن توفيق الملقب بـ«عميد المراسلين العرب» عن فوز ليفربول باللقب المحلي ورأيه في موسم محمد صلاح مع الريدز.

وقال حسن توفيق: " ليفربول أصبح بالنسبه لنا نادٍ مصرى و نتمنى فوزه الدائم و تتويجه المستمر إكراما لابننا مو صلاح".

وأضاف عميد مراسلي العرب: " أصبح وجود صلاح فى أى فريق هو العامل الأساسى لتتويجه بالألقاب، لذا فإنه من الطبيعي فوز ليفربول باللقب المحلي".

وأتم توفيق حديثه عن محمد صلاح نجم منتخب مصر وجناح ليفربول: " صلاح أجبرنا على تشجيع الفريق الذى يلعب له فأنا الآن مشجع الدرجة الثالثه يمين لليفربول".

خالد غنيم يحلل تتويج ليفربول: " كلوب زرع ثقافة الفوز في لاعبي ليفربول"

وفي الجزء الأخير تحدث خالد غنيم المدير الفني السابق لشباب نادي رايو فاليكانو الإسباني ومحلل كرة القدم عن أسباب فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال خالد غنيم: " المستوى الرائع الذي ظهر عليه ليفربول في الموسمين الماضيين و خصوصا الموسم الماضي كان مرشح مع السيتي لأن يصبح بطل الدوري المحلي".

وتابع غنيم: " ليفربول كان هدفه الأول هو الدوري بعد ٣٠ سنه و ٣ مواسم بمستوي متميز تكتيكيا وضح للجميع تشبع لاعبي الليفر بأفكار كلوب و تكييف و تطوير أسلوب اللعب من مبارة لأخرى، وهذا ظهر طريقة الضغط، وتطور الهجمات".

وأردف: " على المستوى البدني رأينا لاعبي ليفربول مهيئين بدنيا بأسلوب لعب كلوب بمستوي بدنيا لا يجاريه إلا أتلتيكو مدريد مع سيميوني و البروفي اورتيجا".

وأوضح: " على المستوى الذهني والنفسي كلوب زرع الثقه و ثقافه الفوز و شخصيه البطل في فريقه، حيث أقنعهم بفلسفته ومنهجيته، فجعل من فريقه فريق لا يقهر".

وعن فريقه المفضل في البيرميرليج أوضح مدرب رايو فاليكانو: "الدوري الانجليزي ممتع تنافسيا أكثر من فريق تاريخي من الصعب إنك تميل لفريق واحد".

وأتم غنيم حديثه الممتع: " بالنسبه ليا كمدرب يمكن تبقي النظره مختلفه اني بشوف أسلوب لعب مدرب ،لكن بالنسبه للمشجعين ممكن نقول أكثر من ١٥ فريق منهم أندية في الدرجه الثانيه الانجليزي زي ليدز يونايتد و ديربي كونتي".