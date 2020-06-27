رياضة | نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام دانى سيبايوس لاعب ريال مدريد والمعار لفريق أرسنال والذي تنتهي خلال شهر أغسطس القادم بتلميح عن رغبته فى الرحيل عن صفوف المرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وقال سيبايوس في تصريحات صحفية:” لقد مددت عقدي مع ارسنال لمدة شهر واحد، ولكن في يوم 1 أغسطس ستنتهي فترة إعارتي مع آرسنال، وسأكون لاعب لريال مدريد مرة أخرى”.

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وأضاف :” الموسم المُقبل، سأكون أنا صاحب القرار بشأن مستقبلي، وأريد أن ألعب ولا أستطيع فعل ذلك في ريال مدريد إلا بصعوبة كبيرة جداً”.

وتابع:” العودة الى ريال بيتيس خيار متاح ، أنا لم أغلق باب اللعب في أي نادٍ، بطولة الليجا تناسبني جيداً ولكني أيضًا لا أستبعد الإستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

واتم:” هدفي هو اللعب العام المقبل وسيكون من الصعب أن ألعب في ريال مدريد 40 مباراة بدور مهم، هذا العام كنت سعيدًا باللعب وفي العام المقبل أريد نفس الشيء”.