رياضة | هالاند يوجه صدمة لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر هالاند يوجه صدمة لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نجم بوروسيا دورتموند الالماني النجم النرويجي إرلينج هالاند صدمة قوية لفريق ريال مدريد الإسباني والذي يسعي بقوة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم.

وأعرب هالاند عن سعادته الكبيرة بالتواجد داخل دورتموند خلال الفترة الحالية،مؤكدًا انه لا يرغب فى الرحيل .

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وقال هالاند في تصريحات فى مقابلة إعلامية : “بوروسيا دورتموند هو أحد أكبر الأندية في العالم، وقد وقعت عقدًا طويل الأمد هنا”.

وأضاف :"وكما قلت من قبل، لقد وصلت للتو إلى هنا، لذا فأنا لا أفكر في مغادرة النادي مرة أخرى، لا أفكر كثيرًا في المستقبل، أعيش الوقت الحاضر، اخترت دورتموند مع اقتناع تام في الشتاء”.

وأتم :"نحن في المرتبة الثانية وسعداء بها، ولكن بالطبع كنا نود إبقاء السباق مع بايرن مفتوحًا لفترة أطول”.