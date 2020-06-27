رياضة | موعد إجراء المسحة الطبية الثانية للاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد إجراء المسحة الطبية الثانية للاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والعاملين بجهاز الكرة يخضعون للمسحة الطبية الثانية غدًا الأحد.

وشدد عبد الحفيظ أن جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني سيؤدون المسحة الثانية عقب مران المجموعة الثانية غدا.

وكان لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري والعاملين بجهاز الكرة قد أدوا المسحة الطبية الأولى مطلع الأسبوع الماضي، موضحاً أن نتيجة المسحة الأولى كانت سلبية للجميع في جهاز الكرة.

اقرأ أيضا.. مران قوي لحراس المرمى في الأهلي وسيزا يركز على تدريبات الكرة

من جانبه ، قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات قوية للثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير صباح اليوم خلال تدريبات المجموعة الأولى.

Advertisements

ومنح يانكون الثنائي وحدات تدريبية متنوعة في التدريبات اليوم، بعدما خاص اللاعبان تدريبات بدنية قوية في الجزء الأول من المران.

وتضم المجموعة الأولى كلا من؛ محمد الشناوي ووليد سليمان وعلي معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني، وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأليو ديانج وأليو بادجي وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخري وشادي رضوان.

وفي سياق أخر ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تدريبات الكرة خلال مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة ثم خاض تدريبات بالكرة اشتملت على تقسيمة بدون حراس، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي أعده السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وكان الجهاز الفني للفريق قد اهتم بالتدريبات البدنية في مران أمس لرفع معدل اللياقة، فيما خاض اليوم تدريبات مكثفة بالكرة.