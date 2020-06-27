رياضة | مران الأهلي| عبدالحفيظ يجتمع مع الجهاز وتدريبات شاقة للحراس في التتش

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| عبدالحفيظ يجتمع مع الجهاز وتدريبات شاقة للحراس في التتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاءت جلسة مدير الكرة بثنائي الجهاز الفني لمناقشة عدد من الأمور التنسيقية الخاصة بتدريبات الفريق وفقا لتعليمات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في إطار البرنامج البدني الموضوع لهم منذ استئناف التدريبات صباح الأربعاء الماضي.
من ناحية أخرى قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات قوية للثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير صباح اليوم خلال تدريبات المجموعة الأولى.
ومنح يانكون الثنائي وحدات تدريبية متنوعة في التدريبات اليوم، بعدما خاص اللاعبان تدريبات بدنية قوية في الجزء الأول من المران.
وتضم المجموعة الأولى كلا من محمد الشناوي ووليد سليمان وعلي معلول وأيمن أشرف، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأليو ديانج وأليو بادجي وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخري وشادي رضوان.