رياضة | الفشل يسيطرعلى خطة اليونايتد للتعاقد لضم صفقات جديدة

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الفشل يسيطرعلى خطة اليونايتد للتعاقد لضم صفقات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، أن النادي ربما تلقى ضربة مالية أكبر من منافسيه جراء جائحة فيروس كورونا، وليس من الواضح قيمة المبلغ المتاح للتعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات المقبلة.

تراجع يونايتد عن خططه السنوية الحالية في مايو، بعد خسارة 23 مليون جنيه إسترليني (28 مليون دولار) في إيرادات ربع سنوية، بعد توقف الموسم بسبب فيروس كورونا.

وعاد الدوري الشهر الماضي دون حضور الجماهير.

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وقال سولشار للصحافيين: "يونايتد تبلغ ديونه 429 مليون جنيه إسترليني سيتبع نهجاً حذراً فيما يتعلق بالإنفاق".

وأضاف: "سنلقي نظرة أكبر على الأمور بأنفسنا لمعرفة مدى التأثر، لست مسؤولاً عن الحديث عن المبلغ الذي سننفقه لأنني لا أعلم حقاً، نحن ناد قوي من الناحية المالية لكن ربما تأثرنا أكثر من غيرنا".

وتابع: "دعونا نرى متى يمكن عودة الجماهير إلى الملاعب؟".

واختتم: "هناك حالة من عدم اليقين، وهناك ثلاثة أو أربعة أشهر، وكل رجل أعمال في العالم، وكل لاعب في العالم، أعتقد أن الجميع ما زالوا غير متأكدين من مدى التأثير".