رياضة | بعد اقترابه من السيدة العجوز.. تعرف على تشكيل يوفنتوس في وجود آرثر ميلو

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد اقترابه من السيدة العجوز.. تعرف على تشكيل يوفنتوس في وجود آرثر ميلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات يوفنتوس على أعتاب إبرام صفقة تبادلية مع نظيره برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وابانت تقارير صحفية أن يوفينتوس سيعلن خلال أيام عن ضم آرثر ميلو لاعب برشلونة الإسباني، مقابل انتقال ميراليم بيانيتش إلى البرسا.

يشار إلى أن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة آرثر ميلو، خاض 71 مباراة، وسجل 4 أهداف، وصنع 6 أهداف آخرين، منذ أن انضم إلى كتيبة البرسا في صيف 2018.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل يوفينتوس بعد انضمام آرثر ميلو كالتالي:

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في حراسة المرمى، شتيسني

في خط الدفاع، كوادرادو، ماتياس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي، تشيليو

في خط الوسط، آرثر ميلو، رودريجو بينتانكور، ادريان رابيو

في خط الهجوم، بيرنارديسكي، ديبالا، كريستيانو رونالدو