شكرا لقرائتكم مران الأهلي.. تدريبات بدنية للمجموعة الأولى وتأهيل 3 مصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاضت المجموعة الاولي من لاعبي الأهلي تدريبات بدنية قوية صباح اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة ، وأدي اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في إطار البرنامج البدني الموضوع لهم منذ استئناف التدريبات صباح الأربعاء الماضي.

وتضم المجموعة الاولي كلا من محمد الشناوي ووليد سليمان وعلي معلول وأيمن اشرف ومحمد هاني وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وأليو ديانج وأليو بادجي وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخري وشادي رضوان.

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فيما واصل كريم نيدفيد، لاعب الفريق تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي، داخل مقر النادي بالجزيرة، على هامش مران الفريق الذي اقيم صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز ، وقام نيدفيد، بأداء جلسة علاج طبيعي وجلسة في الجيم وذلك في إطار البرنامج الذي يخضع له للتخلص من الإصابة التي تعرض لها.

وكان نيدفيد قد أجرى جراحة في غضروف الركبة أبعدته عن المشاركة الجماعية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا بشكل ملحوظ في حالته.

كما إستكمال ثنائي الاهلي حمدي فتحي ومحمد محمود تنفيذ برنامجهما التأهيلي صباح اليوم وادي الثنائي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب ثم تدريبات تأهيلية مع الجهاز الفني ، وقطع الثنائي شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجها التأهيلي للتعافي من الإصابة..يذكر ان حمدي فتحي أجري جراحة غضروف الركبة في حين اجري محمد محمود جراحة الرباط الصليبي.