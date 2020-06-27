شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الإسماعيلى يخسر كأس العرب أمام الصفاقسى بركلات الترجيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 27 يونيو 2004 ، خسر النادى الاسماعيلى دوري أبطال العرب والتي توج بها الصفاقسي التونسي بركلات الترجيح 4/3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في اللقاء الذى أقيم في بيروت عاصمة لبنان بالنسخة الأولى للبطولة ، جاء تشكيل الإسماعيلي في النهائي مكونا من :محمد صبحي، أحمد الجمل، المعتصم سالم، عمرو فهيم (عبدالله السعيد)، محمد يونس (محمد عبدالله)، محمد عبدالستار، شريف عبدالفضيل (حسني عبدربه)، أحمد فتحي، محمد سليمان حمص، عمر جمال، محمد محسن أبوجريشة.

كان الإسماعيلي قد صعد للنهائي على حساب الهلال السعودي، والصفاقسي على حساب الزمالك.

انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي واحتكم الفريقان لركلات الترجيح ، فأحرز للصفاقسي تيناما نداي ، فاتح الغربي ، وسام العابدي ، طارق التائب ، بينما أهدر بابا مالك , وأحرز للاسماعيلي حسني عبد ربه ، أحمد فتحي ، محمد حمص وأهدر له محمد محسن ابو جريشة وعمر جمال.

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وبهذه النتيجة يتوج الصفاقسي بطلا للبطولة العربية الأولى التي أجريت على غرار دوري الأبطال الأوروبي

وكان الزمالك قد فاز بالمركز الثالث للبطولة بعد تغلبه في وقت سابق في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على الهلال السعودي 3-2.

واستطاع الإسماعيلى أن يكون الفريق المصرى الأول الذى توج ببطولة أفريقيا عام 1969، وفى عامى 1970 و1992 خرج من الدور نصف النهائى، وفى عام 2003 حين انهزم فى المباراة النهائية، كما استطاع الفوز بالدورى العام المصرى 3 مرات وكأس مصر مرتين، ويشتهر الإسماعيلى بلقب الدراويش وبرازيل مصر وبرازيل أفريقيا.