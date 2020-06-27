شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يجتمع مع سيزا وقمصان في مران الأهلي وتدريبات قوية للشناوي وشوبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالأهلي تدريبات قوية للثنائي محمد الشناوي ومصطفي شوبير صباح اليوم خلال تدريبات المجموعة الاولي، ومنح يانكون الثنائي وحدات تدريبية متنوعة في التدريبات اليوم بعد أن خاص اللاعبان تدريبات بدنية قوية في الجزء الأول من المران.
وتضم المجموعة الاولي كلا من محمد الشناوي ووليد سليمان وعلي معلول وأيمن اشرف ومحمد هاني وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وأليو ديانج وأليو بادجي وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخري وشادي رضوان.
كما عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي جلسة مطولة مع ديفيد سيزا المدرب العام وسامي قمصان مدرب الفريق على هامش مران اليوم ، وجاءت جلسة مدير الكرة بثنائي الجهاز الفني لمناقشة عدد من الأمور التنسيقية الخاصة بتدريبات الفريق وفقا لتعليمات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق
وادي اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في إطار البرنامج البدني الموضوع لهم منذ استئناف التدريبات صباح الأربعاء الماضي.
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