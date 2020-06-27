شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يعلن موعد المسحة الثانية في الاهلي للكشف عن "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ان لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري والعاملين بجهاز الكرة يخضعون للمسحة الطبية الثانية غدا الأحد للكشف عن فيروس "كورونا"، وأكد عبد الحفيظ أن جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني سوف يؤدوا المسحة الثانية عقب مران المجموعة الثانية غدا

وكان لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري والعاملين بجهاز الكرة قد أدوا المسحة الطبية الأولي مطلع الأسبوع الماضى ، موضحاً أن نتيجة المسحة الأولى كانت سلبية للجميع في جهاز الكرة.

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فيما قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالأهلى، تدريبات قوية للثنائى محمد الشناوى ومصطفى شوبير صباح اليوم خلال تدريبات المجموعة الأولى، ومنح يانكون الثنائى وحدات تدريبية متنوعة فى التدريبات بعدما خاص اللاعبان تدريبات بدنية قوية فى الجزء الأول من المران.

وتضم المجموعة الأولى كلا من: محمد الشناوى ووليد سليمان وعلى معلول وأيمن اشرف ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأليو ديانج وأليو بادجى وجيرالدو ومصطفى شوبير ومحمد فخرى وشادى رضوان.

كما عقد مدير الكرة بالنادى الاهلى جلسة مطولة مع ديفيد سيزا المدرب العام وسامى قمصان مدرب الفريق على هامش مران اليوم، لمناقشة عدد من الأمور التنسيقية الخاصة بتدريبات الفريق وفقا لتعليمات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق ، وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة فى إطار البرنامج البدنى الموضوع لهم منذ استئناف التدريبات صباح الأربعاء الماضي.