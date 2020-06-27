شكرا لقرائتكم شاهد طبيب الأهلي يقيس حرارة اللاعبين قبل المران.. ومعلول يسأل: كام يا دكتور؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقياس درجة حرارة اللاعبين قبل انطلاق مران المجموعة الأولى، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة في القلعة الحمراء، لحماية اللاعبين وحرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عودة الفريق الأحمر إلى التدريبات عقب فترة توقف استغرقت أكثر من مائة يوم منذ مارس الماضي بسبب انتشار الوباء العالمي.

ونشرت صفحة الأهلي عبر حسابها على موقع انستجرام فيديو من استعداد الفريق لبدء التدريبات وقياس درجات الحرارة، حيث قام طبيب الفريق بقياس درجة حرارة علي معلول ليسأله التونسي "كام".

ويواصل فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته اليوم ،السبت، لليوم الرابع على التوالي بعد عودة المارد الأحمر للتدريبات الأربعاء الماضي بعد غياب دام أكثر من 100 يوم عن النشاط الرياضي بسبب "جائحة" كورونا ويستعد الأهلي لعودة منافسات بطولة الدوري ويخوض الفريق المران على مجموعتين الأولى في الثامنة والنصف صباحاً والثانية في العاشرة والنصف صباحاً.

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ويقود المران ، ديفيد سيزا المدرب العام للفريق لحين عودة السويسري رينيه فايلر المتواجد في بلاده حالياً حيث يقضي أجازة عدة أيام برفقة أسرته وزوجته التى تُقيم هناك.فيما أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى أن الفريق فى حاجة لفترة إعداد تصل إلى أربعة أسابيع على الأكثر؛ من أجل إعلان جاهزيته للمباريات من جديد، قائلا، «أرى أن شهرا قد يكون كافيا للغاية بالنسبة لنا فى الأهلى من أجل إعلان الجاهزية الفنية والبدنية للمباريات سواء محليا أو قاريا».

ويواصل الأهلى مرانه اليومى على مجموعتين فى ملعب التتش، منذ استئناف التدريبات الأربعاء الماضي، بعد فترة التوقف الطويلة التى تجاوزت ثلاثة أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التى اجتاحت العالم ، وعقد سيد عبد الحفيظ جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين ومستجدات البرنامج التأهيلى للمصابين.