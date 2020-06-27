شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية شرطة دبي تنظم الدورة الدولية لمدربي التايكواندو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت الدورة الدولية الافتراضية الأولى على مستوى العالم لمدربي التايكواندو، بمشاركة 690 مدرباً ومدربة من أكثر من 30 دولة عربية وأجنبية، ومحاضرين من كوريا والبحرين ودولة الإمارات، ويقام الحدث بتنظيم القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الأكاديمية، وتحت إشراف اتحاد الإمارات للتايكواندو بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشرطة في الفنون القتالية، وذلك عبر نظام الاتصال المرئي، ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وافتتحت البطولة بحضور كل من العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتايكواندو، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي نائب مدير الأكاديمية، والعقيد سلطان علي خميس الشامسي مدير إدارة التدريب التخصصي، ونائبه المقدم عتيق الأحبابي.

وأشاد الزيودي، بالتعاون البناء مع القيادة العامة لشرطة دبي، وشكر العميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، مثنياً على دورها الرائد في تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية، موضحاً أن هذه الدورة التي تستمر حتى 28 من الشهر الجاري، هي واحدة من أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية التي تسهم في دعم الحركة الرياضية في الدولة، وتعكس جهود الإمارات التي باتت علامة بارزة في تطوير الرياضات على المستويين العربي والعالم، متوجهاً بالشكر لجميع المحاضرين والمشاركين.

ووجه العميد الدكتور غيث السويدي الشكر والتقدير للعميد أحمد الزيودي، وجميع المشاركين في تنظيم الدورة، مشيداً بجهود اتحاد الإمارات للتايكواندو في تعزيز سمعة الإمارات على الساحة الرياضية، مشيراً إلى أن إطلاق الدورة جاء بدعم وتوجيهات الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، نظراً لأهميتها في تنمية الكادر التدريبي والاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية للمختصين من مختلف دول العالم.