ضرغام إسماعيل ينضم إلى الزوراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

انتقل ضرغام إسماعيل لاعب منتخب العراق الأول وفريق الشرطة إلى فريق الزوراء، وقال: «انتقالي من فريق الشرطة إلى فريق الزوراء فرضته بعض الظروف التي حدثت مؤخراً ولا أريد الكشف عنها، وستبقى ذكرياتي مع فريق الشرطة وجمهوره ولاعبيه وإدارته خالدة في ذاكرتي».

وأضاف: «أتمنى أن أوفق في مسيرتي الجديدة مع فريق الزوراء الذي يعد صاحب أعلى جماهيرية في العراق».

يذكر أن اللاعب ضرغام إسماعيل الذي مثل فريق الشرطة 8 مواسم كان قد احترف اللعب في تركيا، قبل أن يعود إليه ثانيةً، ثم غادره مؤخراً باتجاه فريق الزوراء.