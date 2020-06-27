شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. رسالة أحمد ناجى إلى محمد عواد عقب إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد ناجى مدرب حراس مرمي فريق سموحة ، علي توجيه رسالة إلى محمد عواد حارس الزمالك بعدما أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد ، عبر حسابه الرسمي فيس بوك قائلا " ابنى العزيز محمد عواد الف سلامه عليك ان شاء الله مسألة وقت وتكون متعافى دعواتكم لمحمد عواد".

وكشف مصدر بفريق الزمالك عن تفاصيل إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان الحارس للمسألة بشكل رسمى عبر حسابه على موقع "تويتر".

وأكد المصدر أن اللاعب كان يقوم بشراء بعض المستلزمات الخاصة به ليقوم بعد ذلك بإجراء فحص فيروس كورونا الذى يتم إجرائه وهو متواجد فى السيارة، من أجل الاطمئنان على نفسه وفوجئ بعد الخضوع للمسحة بأن نتيجة التحاليل إيجابية.

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وأوضح المصدر أن الحارس لا يعاني من أي أعراض ولم يخالط أي حالة مصابة بالفيروس في الفترة الماضية وحالته مستقرة وتواصل مع الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة في الساعات لقليلة الماضية، على أن يخضع لبروتوكول العلاج في الفترة الحالية مع الالتزام بالعزل المنزلي.