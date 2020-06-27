أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك لـ محمد عواد بعد إصابته بكورونا: ستَعود أقوى مما كنت

الزمالك لـ محمد عواد بعد إصابته بكورونا: ستَعود أقوى مما كنت

حرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع "فيس بوك"، على دعم محمد عواد حارس الفريق الأبيض، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، وقالت الصفحة الرسمية للزمالك فى رسالة إلى محمد عواد:"نتمنى الشفاء العاجل للاعبنا محمد عواد؛ ننتظر عودتك سريعًا وستَعود أقوى مما كنت".

أزارو يفقد الأمل في العودة للأهلي بعد تجديد عقد فايلر

تأزم موقف المغربي وليد أزارو في العودة مجدداً لصفوف الأهلي، بعد نهاية الموسم الحالي، خاصة بعد تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي يتحفظ على عودة المهاجم المغربي، ويرى أنه لن يكون ضمن خططه المستقبلية مع الفريق الأحمر، ومن الصعب الحصول على فرصة.

شيكابالا: لن نقبل ضغوط للموافقة على لعب الدورى.. والفيفا منحنا الحرية

نشر الموقع الرسمى لنادى الزمالك، بيانا جديدا، بشأن موقف اللاعبين بعد إصابة محمد عواد حارس الفريق، بفيروس كورونا، بعدما نشر حازم إمام قائد الفريق بيانا فى الساعات الماضية يرفض فيه استكمال بطولة الدورى الممتاز لهذا الموسم. حازم إمام: مستحيل أكون سبب فى نقل فيروس كورونا لأهلى وأبنائى كشف حازم إمام لاعب نادى الزمالك، أن البيان الذى أصدره منذ قليل بشأن رفض لاعبى الزمالك استكمال الدورى، يأتى حفاظا على سلامة اللاعبين وأهاليهم، مشيرا إلى أن اللاعبين فى حالة قلق بسبب تفشى فيروس كورونا بجانب إصابة زميلهم محمد عواد بالفيروس المستجد. Advertisements يعقد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، اجتماعا مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم ، يوم الأحد المقبل بدلا من السبت، فى حضور محمد بركات مدير المنتخب للوقوف على احتياجات المنتخب الوطنى خلال المرحلة المقبلة.

اللجنة الطبية تطلب غرفة عزل للاعبين فى معسكرات المنتخب

وضعت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، عددا من من المعايير والضوابط التى سيتم تنفيذها في معسكرات المنتخبات الوطنية للحفاظ على سلامة اللاعبين ، خاصة بعد قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى فى مصر خلال الفترة المقبلة والتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

الجونة يعلن ظهور حالة إيجابية بكورونا واجراء مسحة ثالثة للفريق خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة وكذلك الجهاز الفني والإداري والعاملين بمنظومة كرة القدم لمسحتي اختبار استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2019/2020 وعودة التدريبات الجماعية للفريق، وفضل نادي الجونة انتظار نتائج المسحة الثانية رغم سلبية جميع نتائج المسحة الأولى لبدء التدريبات الجماعية وبعد ظهور نتائج المسحة الثانية اليوم الجمعة تأكد وجود حالة إيجابية واحدة في النادي.

تشاتشيتش يقود تدريبات بيراميدز بداية من الأحد بعد إجراء المسحة الطبية

يعود الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز لقيادة تدريبات فريقه الجماعية بداية من يوم الأحد المقبل، حيث وصل الخواجة إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة، بعد قضاء إجازة قصيرة هو وأفراد جهازه المعاون فى موطنهم مستغلين فترة توقف مسابقة الدورى بسبب جائحة فيرس كورونا، وعودة حركة الطياران بشكل جزئى فى الأيام الماضية.