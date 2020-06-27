شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 26/6/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة أبرزها تقديم مجلس الإدارة تعزية لخالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي بعد وفاة والدته.

الزمالك يضع شرطاً للموافقة على استمرار سيسيه فى الاتحاد السكندرى

وضع مسئولو نادى الزمالك شرطاً للموافقة على استمرار الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندرى، ضمن صفوف زعيم الثغر فى الموسم الجديد وهو أن تكون القيمة المالية التى سيتقدم بها الاتحاد السكندرى متوافقة مع رؤية الزمالك لتسويق اللاعب حيث ترغب إدارة القلعة البيضاء فى استمرار التعاون مع زعيم الثغر فى إمداد الفريق السكندرى باللاعبين فى ظل العلاقة الطيبة التى تربط مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مع محمد مصيلحى رئيس الاتحادـ إلا إن القيمة المالية التى سيتقدم بها الاتحاد ستكون الفيصل فى المسألة.

كارتيرون يرفض التفريط فى عبد الغنى وجمعة الموسم المقبل

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التفريط في خدمات محمد عبد الغني وعبد الله جمعة لاعبا الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، ورفض كارتيرون فكرة رحيل الثنائي عن الفريق تحت أي ظروف ومهما كانت العروض التي تلقاها الثنائي حيث يعتمد كارتيرون علي عبد الغني في مركزي الدفاع والظهير الأيمن ، فيما يشارك عبد الله جمعة في مركزي الجناح والظهير الأيسر.

محمود علاء يُغلق ملف الرحيل عن الزمالك بالموسم الجديد

تلقى محمود علاء، مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى، خلال الفترة الأخيرة اتصالات من وكلاء اللاعبين لتسويقه فى الدوريات الخليجية بالموسم الجديد، إلا أنه أغلق ملف رحيله عن قلعة ميت عقبة بعد تمديد تعاقده مع النادى الأبيض لعام 2024، حيث يفضل محمود علاء الاستمرار مع ناديه فى الموسم المقبل ومواصلة المساهمة مع زملائه فى المنافسة على حصد البطولات، على أن يكون دراسته لمسألة خوض تجربة فى الدوريات الخليجية بنهاية الموسم المقبل.

الزمالك يلزم الأعضاء بارتداء الكمامات وقياسات حرارة قبل دخول النادى

قررت إدارة نادى الزمالك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بداية من دخول الأعضاء إلى مقر النادى وصولاً بأماكن الجلوس المختلفة، حيث تلتزم إدارة قلعة ميت عقبة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بداية من إلزام الأعضاء بارتداء الكمامات قبل الدخول ثم الخضوع لقياس درجة الحرارة والمرور بـ"بوابات التعقيم".

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الزمالك يتلقى عرضًا جديداً لضم جون أنطوى مقابل 15 مليون جنيه

تقدم أحد الوسطاء بعرض إلى مسئولى الزمالك لضم الغانى جون أنطوى، مهاجم بيراميدز، الموسم المقبل مقابل 15 مليون جنيه، وسبق أن تلقى النادى الأبيض ترشيحات لضم المهاجم الغانى فى فترات سابقة إلا أنه لم يتم حسم أمره، خاصة أن قائمة الأجانب مكتملة بالنادى الأبيض، على أن يتم حسم المسألة بشكل نهائى بعد عرض الأمر على الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك.

الزمالك ينعى والدة خالد الدرندلى أمين صندوق النادى الأهلى

نعى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، وجميع أعضاء المجلس والعاملين بالنادى، والدة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي والتي وافتها المنية اليوم، الجمعة، وذلك عبر الموقع الرسمى لنادى الزمالك، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

محمد عواد حارس الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، إصابته بفيروس كورونا، منذ قليل، وذلك بصورة رسمية عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث قال:"تحاليل كورونا ايجابي... دعوتكم".