شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ملخص ثالث تدريب جماعى للأهلى بعد عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض صباح اليوم الجمعة، الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى ثالث تدريب جماعى، بعد عودة النشاط الرياضى، حيث عاد الفريق للتدريبات الجماعية لأول مرة منذ توقفها بسبب انتشار فيرس كورونا يوم الأربعاء الماضى، ويستعد المارد الأحمر لعودة مسابقة الدورى الممتاز بعد يوم 25 يوليو المقبل.

وظهر الجدية والحماس على لاعبى الأهلي خلال المران الذى شهد بعض التدريبات البدنية وتدريبات بالكرة، وارتدوا القميص "الأخضر" الاحتياطى خلال التدريبات، ونشرت الصفحة الرسمية للنادى عبر "فيس بوك" ملخص للتدريب الذى أقيم على ملعب مختار التتش.

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كما ظهرت حالة من السعادة وتبادل الابتسامات بين لاعبى القلعة الحمراء، وعلى هامش التدريبات وجه ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى بعض التعليمات إلى صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر.

وكان سيزا قد عقد اجتماعاً مع اللاعبين فى ملعب التتش قبل انطلاق المران، لشرح البرنامج التدريبي، الذى قامت المجموعة الأولى بتنفيذه صباح اليوم، وعقب المحاضرة، قام اللاعبون بالجرى حول الملعب، وأداء تدريبات الإحماء بالكرة، تحت إشراف الجهاز المعاون للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

ويستعد الأهلى لاستكمال مباريات بطولة الدورى الممتاز، بعدما بدأ الفريق مرانه على مجموعتين منذ الأربعاء الماضي، عقب إجراء مسحة طبية، والتأكد من سلبية جميع الحالات، سواء للاعبين أو للجهاز فنى والإدارى والعاملين فى بفريق الكرة.