شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: كل الأندية هتخاف تلاعب طنطا بعد ظهور 5 حالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال طارق يحيى عبر قناة الزمالك، إن جميع الأندية ستخشى مواجهة نادى طنطا بعد اكتشاف 5 حالات كورونا فى صفوف الفريق بعد اجراء المسحة الأولى استعدادا لعودة الدورى، قائلا:" أنا كمدرب فى الأساس لو عايز ألعب ماتش ودى قبل الدورى هارفض أواجه طنطا وديا بسبب انتشار فيروس كورونا فى الفريق، وكذلك لو طنطا طلب يلاعب فرقتى هأرفض وأعتذر، وكمان لو فريق فى الدورى الممتاز عايز يلاعب فريق فى القسم الثانى أو الثالث وديا ازاى يضمن مايكونش عندهم كورونا مع صعوبة إجراء المسحات لهم بسبب التكلفة الكبيرة".

فى السياق ذاته، كشف أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا، أن فريقه لن يعود للتدريبات الجماعية الا بعد اجراء المسحة الثانية لاسيما وأن المسحة الأولى أسفرت عن ظهور 5 حالات إيجابية، مشيرا إلى أنه يتوقع ظهور حالات جديدة بعد المسحة الثانية بعد مخالطة اللاعبين المصابين لزملائهم فى اول تجمع لاجراء المسحات.

وقال المزين إن لاعبى طنطا يفتقدون الوعى ومازالوا يتعاملون مع فيروس كورونا المستجد على أنه فيروس عادى وليس وباء عالمى، وهو ما تسبب فى ظهور 5 حالات فى الفريق، مشيرا إلى أن فندق الاقامة سيزيد من انتشار العدوى فى ظل اقامة عدد كبير من اللاعبين فى الفندق لاسيما وأن أغلب عناصر الفريق من المغتربين.