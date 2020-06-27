شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا: عواد خالط عدد كبير من اللاعبين..ولا يوجد ضمانات لحمايتنا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طمئن محمود شيكابالا لاعب الزمالك، جماهير النادى على محمد عواد حارس مرمى الفريق الابيض بعد اعلان اصابته بفيروس كورونا المستجد اليوم، قائلا إن عواد بحالة جيدة ولم تظهر عليه الأعراض بقوة الا أنه فى نفس الوقت خالط مؤخرا لاعبين كثيرين فى الزمالك وفى أندية أخرى.

Advertisements

قال شيكابالا فى تصريحات عبر قناة الزمالك، إنه يشكر عواد على إعلان إصابته وشجاعته فى الوقت الذى يرفض فيه باقى اللاعبين والأندية اعلان أسماء المصابين بالفيروس رغم خطورة الموقف.

تابع كابتن الزمالك أن لاعبى الفريق ينتابهم القلق والخوف من نزول التدريبات الجماعية، موضحا أنه لا يوجد ضمانات بحماية اللاعبين فى حالة نزول التدريبات ومن الممكن تعرض أى لاعب للإصابة ونقلها لزملائه فى الفريق.

أشار نجم الزمالك إلى أن عودة الدورى وضغط المباريات سيعرض اللاعبين للإصابات بعد فترة التوقف الطويلة، معلقا:" مش معقول النادى يجيب لاعب بملايين الجنيهات وبعدين يتعرض للإصابة ويغيب شهور بسبب عودة الدورى فى هذه الظروف".