شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش يقود تدريبات بيراميدز بداية من الأحد بعد إجراء المسحة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز لقيادة تدريبات فريقه الجماعية بداية من يوم الأحد المقبل، حيث وصل الخواجة إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة، بعد قضاء إجازة قصيرة هو وأفراد جهازه المعاون فى موطنهم مستغلين فترة توقف مسابقة الدورى بسبب جائحة فيرس كورونا، وعودة حركة الطياران بشكل جزئى فى الأيام الماضية.

ومن المنتظر أن يخضع تشاتشيتش وجهازه المعاون لإجراء المسحة الطبية اليوم، على أن تظهر نتيجتها مساء غدًا السبت، وبعدها يصبح المدير الفنى جاهز لتسلم زمام القيادة من محمود فتح الله مدرب الفريق الذى تولى عملية تدريب اللاعبين فى الأيام الماضية.

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ومن المقرر أن يخوض فريق بيراميدز بقيادة محمود فتح الله مدرب الفريق، تدريباته الجماعية على فترتين بداية من غدًا السبت، فى إطار خطة الاستعداد بقوة لعودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز بعد فترة التوقف الطويل، وتحديدًا منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة أنتشار فيرس كورونا.

ومن المقرر أن يخوض فريق بيراميدز تدريباته الجماعية على فترتين "صباحية ومسائية" مع الإلتزام بتقسيم اللاعبين على 3 مجموعات، لتطبيق التباعد بين الأشخاص منعًا لإنتشار الفيرس.