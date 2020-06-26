الامارات | بينتو: اهتمام منتخب الإمارات بالتعاقد معي بدأ في 2017

شكرا لقرائتكم خبر عن بينتو: اهتمام منتخب الإمارات بالتعاقد معي بدأ في 2017 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام كولومبية أن اتحاد كرة القدم اتفق بشكل رسمي مع المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو على تولي تدريب المنتخب الوطني بعقد يمتد عامين، مشيرة إلى أن بينتو وافق على عرض اتحاد الكرة الذي تقدم به الأخير الأسبوع الماضي، ومنح خلاله المدرب مهلة حتى الثلاثاء الماضي، قبل أن يتم تمديدها إلى أمس، في وقت كشف بينتو أنها ليست المرة الأولى التي يفاوضه فيها الاتحاد الإماراتي وإنما بدأ الاهتمام منذ عام 2017.

وقالت صحيفة «ليغا ديبورتيفا» الكولومبية: «إن بينتو وقع بالفعل عقداً مع اتحاد كرة القدم الإماراتي لمدة عامين»، موضحة أن «اتحاد الكرة سيقوم بالإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع المدرب خلال الساعات المقبلة»، مشيرة إلى أن «مهمته الأساسية هي قيادة الفريق في تصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023».

وأضافت: «تم الاتفاق على التفاصيل كافة بين اتحاد الكرة والمدرب، وبات كل شيء جاهزاً لعودة خورخي بينتو إلى التدريب مجدداً بعدما كانت آخر محطاته تدريب مليونيريس الكولومبي في 2019، بينما عاد المدرب مرة أخرى لتدريب المنتخبات بعد غياب ثلاث سنوات، عندما قاد منتخب الهندوراس في الفترة من 2014 إلى 2017».

من جهته، قام خورخي بينتو بمتابعة الحساب الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بينما اعترف في تصريحات إلى إذاعة «آر سي إن» الكولومبية بأنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل تعاقده مع اتحاد الكرة لتولي تدريب المنتخب الوطني.

وقال بينتو: «المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة وتسير بشكل جيد جداً نحو إتمام التعاقد والإعلان عنه رسمياً، بعدما أوضحت لاتحاد الكرة الإماراتي الطلبات التي أرغب في تنفيذها».

وكشف المدرب الكولومبي أنها ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها عرضاً لتدريب منتخب الإمارات، وقال: «اهتمام اتحاد الكرة الإماراتي بالتعاقد معي ليس فقط في الوقت الحالي، وإنما تلقيت في 2017 عرضاً لتدريب المنتخب، ولكن في ذلك الوقت كنت أقود منتخب الهندوراس»، بينما كشفت الصحيفة أن العرض في ذلك الوقت كان حصول بينتو على راتب سنوي يبلغ مليوني يورو.

وأشاد بينتو بلاعبي المنتخب الوطني، وقال: «يتميزون بامتلاكهم مهارات عالية إلى جانب السرعة، ولكن بالتأكيد لديهم بعض الأشياء التي يحتاجون إلى تعلمها، ولكن بشكل عام يعجبني امتلاك الفريق قاعدة جيدة من اللاعبين في الدوري المحلي».

وتابع: «أعرف جيداً تاريخ منتخب الإمارات، وتابعتهم من قبل في فترة التسعينات من القرن الماضي، وشاهدت عدداً من البطولات المختلفة التي شاركوا بها، ونوعية اللاعبين وطريقة لعبهم، ولا شك أنني بعدما تلقيت عرضاً لتدريب المنتخب، قمت بدراسة الكرة الإماراتية بشكل عام حتى أحصل على فكرة كاملة عنها، وأتخذ قراراً بشأن الموافقة على العرض وتولي تدريب المنتخب».

وأشار إلى أنه في الفترة الماضية عقب رحيله عن تدريب مليونيريس الكولومبي، واصل العمل في استكمال الكتاب الذي يقوم بكتابته عن طرق لعب المدربين في نهائيات كأس العالم.

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ولا يدرب بينتو أي فريق منذ مغادرته فريق مليونيريس الكولومبي نوفمبر الماضي، إذ يمتلك المدرب البالغ من العمر 67 عاماً خبرة كبيرة في تولي تدريب المنتخبات، إذ سبق له قيادة كولومبيا وهندوراس، بينما يعد المدرب التاريخي لمنتخب كوستاريكا، إذ تولى تدريبه من 2011 إلى 2014، وقاده لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم 2014 في البرازيل، عندما تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى دور الثمانية.

بينتو لا يدرب أي فريق منذ مغادرته مليونيريس الكولومبي في نوفمبر الماضي.

حقق إنجازاً تاريخياً مع منتخب كوستاريكا بالتأهل إلى دور الثمانية لمونديال 2014.

67

عاماً عمر المدرب الكولومبي بينتو، وسبق له تدريب منتخبات كولومبيا وهندوراس وكوستاريكا.

المدرب الكولومبي:

بعدما تلقيت العرض قمت بدراسة الكرة الإماراتية بشكل عام.

يعجبني امتلاك المنتخب قاعدة جيدة من اللاعبين في الدوري المحلي.

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