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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يرفضون عودة الدوري في بيان رسمي: لن نضحي بحياتنا من أجل إرضاء الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بيانًا أكدوا خلاله رفضهم لاستئناف بطولة الدوري الممتاز، بعد إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق، بفيروس كورونا.
ونشر حازم إمام، قائد الفريق، نص البيان عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام»، والذي جاء كالتالي:
السيد المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، السادة الأفاضل أعضاء المجلس، مستر كارتيرون المدير الفني، الاستاذ أمير مرتضي منصور المشرف على فريق الكرة.. تحية طيبة
أبلغ سيادتكم بأنني بصفتي من كباتن الفريق الأول لنادينا العريق بأنني وزملائي اللاعبين لن نضحي بحياتنا وحياة أسرنا من أجل استكمال الدوري وإرضاء النادي الأهلي ومن يساندونه مضحيين بأرواحنا فلن ننزل الملعب قبل القضاء على فيروس كورونا البشع أو اكتشاف مصل له ولن يرغمنا أحد على التضحية بحياتنا تحت أي ضغوط مهما كانت، خاصة بعد إصابة زميلنا محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول بفيروس كورونا ونحن اللاعبون مستعدون إلى الذهاب إلى أعلي مرحلة ومنها طلب مقابلة فخامة رئيس الجمهورية الزعيم الوطني المحترم لنوضح لفخامته أن هناك لجنة خماسية تضحي بأرواح أبنائك من اللاعبين من أجل إرضاء أحد الأندية.. شفاك الله وعافاك يا عواد.
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السيد المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك السادة الافاضل اعضاء المجلس مستر كارتيرون المدير الفني الاستاذ امير مرتضي منصور المشرف علي فريق الكرةً. تحيه طيبه ابلغ سيادتكم بأنني بصفتي من كباتن الفريق الاول لنادينا العريق بانني وزملائي اللاعبين لن نضحي بحياتنا وحياة اسرنا من اجل استكمال الدوري وارضاء النادي الاهلي ومن يساندونه مضحيين بارواحنا فلن ننزل الملعب قبل القضاء علي فيروس كورونا البشع او اكتشاف مصل له ولن يرغمنا احد علي التضحية بحياتنا تحت اي ضغوط مهما كانت وخاصة بعد اصابة زميلنا محمد عواد حارس مرمي الفريق الاول بفيروس كورونا ونحن اللاعبون مستعدون الي الذهاب الي اعلي مرحلة ومنها طلب مقابلة فخامةً رئيس الجمهورية الزعيم الوطني المحترم لنوضح لفخامتة ان هناك لجنة خماسية تضحي بارواح ابنائك من اللاعبين من اجل ارضاء احد الاندية شفاك الله وعافاك يا عواد 💔
A post shared by Hazem Emam(@hazememam7_) on Jun 26, 2020 at 12:10pm PDT
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