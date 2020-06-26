شكرا لقرائتكم حازم إمام: عواد أصيب بالفيروس رغم ندرة الأعراض عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم إمام كابتن الزمالك، أنه أصدر بيانا يحث المسئولين في الزمالك واتحاد الكرة على عدم استكمال الموسم قائلا: "بعد اصابة عواد لا يمكن للاعبي الزمالك التضحية بأنفسهم وأسرهم"

وأضاف إمام في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الجمعة، مع طارق يحيى، على فضائية الزمالك: "عواد أصيب بالفيروس رغم ندرة الأعراض عليه، ونحن لدينا أطفال وكبار في السن لا يمكنهم تحمل الفيروس ولا التعامل معه

وتابع كابتن الزمالك: "بياني هو نداء لتغليب حياة الناس على المصالح، لو الأمر يتعلق باللاعبين فقط مستعد للتدرب من غدا لكن المشكلة في أهالينا".

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وأعلن محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، إصابته بفيروس كورونا، منذ قليل، وذلك بصورة رسمية عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث قال:"تحاليل كورونا ايجابي... دعوتكم".