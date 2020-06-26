شكرا لقرائتكم حازم إمام: عواد أصيب بالفيروس رغم ندرة الأعراض عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف حازم إمام كابتن الزمالك، أنه أصدر بيانا يحث المسئولين في الزمالك واتحاد الكرة على عدم استكمال الموسم قائلا: "بعد اصابة عواد لا يمكن للاعبي الزمالك التضحية بأنفسهم وأسرهم"
وأضاف إمام في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الجمعة، مع طارق يحيى، على فضائية الزمالك: "عواد أصيب بالفيروس رغم ندرة الأعراض عليه، ونحن لدينا أطفال وكبار في السن لا يمكنهم تحمل الفيروس ولا التعامل معه
وتابع كابتن الزمالك: "بياني هو نداء لتغليب حياة الناس على المصالح، لو الأمر يتعلق باللاعبين فقط مستعد للتدرب من غدا لكن المشكلة في أهالينا".
وأعلن محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، إصابته بفيروس كورونا، منذ قليل، وذلك بصورة رسمية عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث قال:"تحاليل كورونا ايجابي... دعوتكم".
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