شكرا لقرائتكم شيكابالا: لن أواجه الفرق التى بها إصابات كورونا مؤكدة مثل طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود عبد الرازق شيكابالا، أن بعض اللاعبين تخشى الاعتراف باصابتها بالكورونا، وهو ما يحمل مخاطرة مضاعفة على جميع اللاعبين في مختلف الأندية.

وتابع شيكابالا في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الجمعة، مع طارق يحيى، على فضائية الزمالك: "ظهور حالات إيجابية بين اللاعبين رسالة واضحة للجميع بضرورة عدم استكمال هذا الموسم".

وأضاف شيكابالا: لا أوافق على مواجهة فرق بها إصابات مؤكدة بكورونا مثل نادي طنطا، وفي نفس الوقت لن أتحمل البقاء خارج منزلي لمدة 17 مباراة حتى أحافظ على أسرتي من الإصابة.