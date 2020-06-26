شكرا لقرائتكم شيكابالا: لن أواجه الفرق التى بها إصابات كورونا مؤكدة مثل طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمود عبد الرازق شيكابالا، أن بعض اللاعبين تخشى الاعتراف باصابتها بالكورونا، وهو ما يحمل مخاطرة مضاعفة على جميع اللاعبين في مختلف الأندية.
وتابع شيكابالا في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الجمعة، مع طارق يحيى، على فضائية الزمالك: "ظهور حالات إيجابية بين اللاعبين رسالة واضحة للجميع بضرورة عدم استكمال هذا الموسم".
وأضاف شيكابالا: لا أوافق على مواجهة فرق بها إصابات مؤكدة بكورونا مثل نادي طنطا، وفي نفس الوقت لن أتحمل البقاء خارج منزلي لمدة 17 مباراة حتى أحافظ على أسرتي من الإصابة.
وأكد نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، أن جميع لاعبي الفريق متخوفين من خوض التدريبات في ظل تفشي فيروس كورونا واصابة الحارس محمد عواد بالوباء.
وأردف :" لا يوجد أي ضمان من أحد لتفادي الاصابة بكورونا،، هذه أمور بإرادة الله، ونجن جميعا نتخوف على أسرنا وأبنائنا".
وأكمل:" نناشد المسئولين عن الرياضية بضرورة مراجعة قرار استئناف الأنشطة ومسابقة الدوري الممتاز".
وأنهى:" مسابقة دوري أبطال أفريقيا تختلف عن الدوري الممتاز، فمن الممكن تحمل مباراتين فقط تتبقى في مشوارنا الأفريقي وليس 16 مباراة"
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