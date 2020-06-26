شكرا لقرائتكم أيمن المزين: طنطا يعاني من 5 حالات كورونا.. وعودة الدوري صعبة لضيق الوقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:" هناك 3 لاعبين مصابين بكورونا بالاضافة إلى إثنين من الجهاز الفني". وواصل:" عودة الدوري صعبة للغاية، فالأمر لا يمكننا السيطرة عليه، وضيق الوقت بسبب زيادة الحالات في الدوري المصري يحول دون اكمال المسابقة". Advertisements وتابع المدير الفني لطنطا: "كورونا فرصة لاعادة ترتيب الأوراق والغاء الموسم المرتبك والمزدحم يجب على اتحاد الكرة استغلالها". وأردف: "طنطا مدينة لا يوجد بها فنادق كافية ولا أماكن ملائمة للمعسكرات وفرصة تعرض اللاعبين للإصابة بكورونا كبيرة". وأعلن محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، إصابته بفيروس كورونا، منذ قليل، وذلك بصورة رسمية عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث قال:"تحاليل كورونا ايجابي... دعوتكم".

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