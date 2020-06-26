صالح جمعة يتعهد باستعادة مستواه قبل عودة النشاط الرياضي

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جدة - عمرو شويل تعهد صالح جمعة لاعب وسط الأهلي باستعادة مستواه المعهود قبل عودة النشاط الرياضي وانطلاق المباريات سواء على المستوى المحلي أو القاري، ويخوض صالح جمعة تدريبات بدنية شاقة على هامش تدريبات فريقه بشكل يومي منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضي، بعد فترة توقف استمرت 100 يوم بسبب جائحة كورونا، وقدم صالح جمعة حسن النية بالالتزام بتعليمات السويسري رينية فايلر ومواصلة التأهيل في صالة الجيم، كما حرص صانع ألعاب الفريق الأحمرعلى خوض تدريبات يومية طوال الفترة الماضية للحفاظ على وزنه واستعادة فورمته البدنية والفنية املا في استعادة ثقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق. Advertisements وترفض لجنة التخطيط بالأهلي رحيل صالح جمعة نهاية الموسم الجاري في ظل وجود قناعه تامه بقدرات صانع الالعاب الدولي الفنية والبدنية وانه سيمثل اضافة كبيرة حال عودته للحسابات من جديد. ويحضر صالح جمعة لمقر ناديه في تمام الساعه الحادية عشر صباحاً يومياً اي بعد انتهاء موعد تدريبات المجموعه الأولي والثانية بالنادي، وفسر مسئولو الأهلي سبب تأخر صالح كاشفا ان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والمتواجد حاليا في سويسرا هو من طلب خوض اللاعب لمران منفرد لتجهيزه بدنيا وفنيا، وينطلق مران المجموعة الأولى فى الثامنة والنصف صباحًا يومياً، ثم أعقبه مران المجموعة الثانية، وفق البرنامج الذى أعده الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر. وتركز التدريبات في الفترة الحالية على الجانب البدني

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