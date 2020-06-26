شكرا لقرائتكم هل يعود أحمد رفعت للزمالك ؟ اللاعب يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد رفعت لاعب الزمالك المعار إلى فريق الاتحاد السكندرى حقيقة عودته للفريق الأبيض نهاية الموسم.

قال أحمد رفعت، فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس إنه سيعود لصفوف القلعة البيضاء الموسم المقبل.

أضاف رفعت:" تم إبلاغي بشكل رسمي، بعودتي لصفوف الزمالك في الموسم المقبل، بعد إنتهاء إعارتي في نهاية الموسم الجاري".

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وأضاف :"إذا غير مسئولي الزمالك، قرارهم بشأن عودتي للفريق لن تكون أزمة بالنسبة لي، خاصة أني أمتلك العديد من العروض من أندية الدوري المصري، فضلا عن رغبة نادي الاتحاد السكندري، في شرائي بصفة نهائية".

وأوضح :"سعيد للغاية بقرار عودة مسابقة الدوري الممتاز، الحياة يجب ان تعود لطبيعتها، خاصة أن النشاط الرياضي متوقف منذ ثلاثة أشهر، فهي فترة كبيرة على اللاعبين".