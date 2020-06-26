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طارق يحيى يعلن عن اصابة جديدة بكورونا داخل اتحاد الكرة

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جدة - عمرو شويل كشف طارق يحيي نجم الزمالك السابق عن إصابة جديدة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم بفيروس قائلا: "إصابة توني عثمان مدير العلاقات العامة في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بفيروس كورونا".

واضاف يحيي في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الجمعة، على فضائية الزمالك: "توني هو حلقة جديدة في مسلسل الإصابات باتحاد الكرة، بعد محمود سعد المدير الفني للاتحاد، الذى سبق وتعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل أن يتماثل للشفاء بعد خضوعه للبرنامج العلاجي المحدد".

وكان الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم قد سبق وتعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل أن يتماثل للشفاء بعد خضوعه للبرنامج العلاجي المحدد.

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وتابع يحيي "كورونا موجود في كل مكان وفي كل الأندية واتحاد الكرة فلماذا كل هذا الإصرار على عودة بطولة الدوري".

 

وأعلن محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، إصابته بفيروس كورونا، منذ قليل، وذلك بصورة رسمية عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث قال:"تحاليل كورونا ايجابي... دعوتكم".

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