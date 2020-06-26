بعد إصابة عواد بكورونا.. حازم إمام يعلن رفض لاعبي الزمالك استكمال الدوري إرضاءً للأهلي.. ويستنجد بالسيسي

كتب: ضياء السقا

أعلن حازم إمام، كابتن الزمالك، رفض لاعبي الفريق الأبيض، استكمال بطولة الدوري لهذا الموسم، إرضاءً للأهلي -على حسب تعبيره-، وذلك بعد إصابة زميلهم الحارس محمد عواد بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر حازم، بيانا على حسابه على انستجرام، جاء نصه كالتالي:

السيد المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك السادة الافاضل أعضاء المجلس.

مستر كارتيرون المدير الفني.

الاستاذ أمير مرتضي منصور المشرف علي فريق الكرةً.

تحيه طيبه

أبلغ سيادتكم بأنني بصفتي من كباتن الفريق الأول لنادينا العريق بانني وزملائي اللاعبين لن نضحي بحياتنا وحياة اسرنا من اجل استكمال الدوري وارضاء النادي الاهلي ومن يساندونه مضحيين بارواحنا فلن ننزل الملعب قبل القضاء علي فيروس كورونا البشع أو اكتشاف مصل له ولن يرغمنا أحد علي التضحية بحياتنا تحت اي ضغوط مهما كانت وخاصة بعد اصابة زميلنا محمد عواد حارس مرمي الفريق الاول بفيروس كورونا ونحن اللاعبون مستعدون إلى الذهاب إلى أعلي مرحلة ومنها طلب مقابلة فخامةً رئيس الجمهورية الزعيم الوطني المحترم لنوضح لفخامتة أن هناك لجنة خماسية تضحي بارواح ابنائك من اللاعبين من أجل ارضاء أحد الاندية.. شفاك الله وعافاك يا عواد".

إصابة عواد بكورونا

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وكان محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، قد أعلن، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب «عواد» على حسابه الشخصي على «تويتر»: «تحاليل كورونا إيجابي.. دعواتكم».

تفاصيل الحالة الصحية لعواد

من جانيه، كشف مصدر الزمالك عن تفاصيل إصابة عواد بالفيروس، مشيرا إلى أن اللاعب كان يقوم بشراء بعض المستلزمات الخاصة به ليقوم بعد ذلك بإجراء فحص كورونا الذى يتم إجرائه وهو متواجد فى السيارة، من أجل الاطمئنان على نفسه وفوجئ بعد الخضوع للمسحة بأن نتيجة التحاليل إيجابية.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحارس لا يعاني من أي أعراض ولم يخالط أي حالة مصابة بالفيروس في الفترة الماضية وحالته مستقرة وتواصل مع الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة في الساعات لقليلة الماضية، على أن يخضع لبروتوكول العلاج في الفترة الحالية مع الالتزام بالعزل المنزلي.

تعليق ناري من مرتضى منصور

من جانبه، علق مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على إصابة حارس الفريق الأبيض بالفيروس، قائلا: ”صدمت بوفاة والدة خالد الدرندلي بكورونا، وتبعها إصابة محمد عواد”.

وأكمل في تصريحات إعلامية:” اللجنة الخماسية بتهزر، إصابات كورونا تتزايد بالوسط الرياضي، ولا أعلم سبب الإصرار الكبير على استئناف مسابقة الدوري “.

وشدد قائلا :” “لن أشارك في عودة النشاط وتعريض اللاعبين للخطر”.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد قرر بالإجماع عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وجاء القرار بعد الاجتماع مع المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، الأربعاء الماضي، بحسب الموقع الرسمي للنادي.