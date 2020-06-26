بعد إصابته بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية لمحمد عواد.. وتعليق ناري من مرتضى منصور

كتب: ضياء السقا

أعلن محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب «عواد» على حسابه الشخصي على «تويتر»: «تحاليل كورونا إيجابي.. دعواتكم».

تفاصيل الحالة الصحية لعواد

من جانيه، كشف مصدر الزمالك عن تفاصيل إصابة عواد بالفيروس، مشيرا إلى أن اللاعب كان يقوم بشراء بعض المستلزمات الخاصة به ليقوم بعد ذلك بإجراء فحص كورونا الذى يتم إجرائه وهو متواجد فى السيارة، من أجل الاطمئنان على نفسه وفوجئ بعد الخضوع للمسحة بأن نتيجة التحاليل إيجابية.

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وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحارس لا يعاني من أي أعراض ولم يخالط أي حالة مصابة بالفيروس في الفترة الماضية وحالته مستقرة وتواصل مع الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة في الساعات لقليلة الماضية، على أن يخضع لبروتوكول العلاج في الفترة الحالية مع الالتزام بالعزل المنزلي.

تعليق ناري من مرتضى منصور

من جانبه، علق مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على إصابة حارس الفريق الأبيض بالفيروس، قائلا: ”صدمت بوفاة والدة خالد الدرندلي بكورونا، وتبعها إصابة محمد عواد”.

وأكمل في تصريحات إعلامية:” اللجنة الخماسية بتهزر، إصابات كورونا تتزايد بالوسط الرياضي، ولا أعلم سبب الإصرار الكبير على استئناف مسابقة الدوري “.

وشدد قائلا :” “لن أشارك في عودة النشاط وتعريض اللاعبين للخطر”.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد قرر بالإجماع عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وجاء القرار بعد الاجتماع مع المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، الأربعاء الماضي، بحسب الموقع الرسمي للنادي.