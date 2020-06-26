شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو يفقد الأمل في العودة للأهلي بعد تجديد عقد فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأزم موقف المغربي وليد أزارو في العودة مجدداً لصفوف الأهلي، بعد نهاية الموسم الحالي، خاصة بعد تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي يتحفظ على عودة المهاجم المغربي، ويرى أنه لن يكون ضمن خططه المستقبلية مع الفريق الأحمر، ومن الصعب الحصول على فرصة. وكشف جون إدوارد، جون إداورد، نصيف وكيل وليد ازارو والمدير التنفيذي لشركه MGB، حقيقة تراجع الاتفاق السعودي عن شراء أزارو، وقال إدوارد : "نادي الاتفاق يسعى في الوقت الجاري لشراء اللاعب وهناك مفاوضات جادة لشراؤه مضيفا "الاتفاق يستعد لإرسال عرض رسمي للنادي الأهلي في ظل تمسكه باللاعب".

كما تحدث جون إدوارد، وكيل اللاعب وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار لصفوف الاتفاق السعودي، عن حقيقة تعرض اللاعب للإصابة بفيروس كورونا.

وقال إدوارد في تصريحات تلفزيونية: "اللاعب سليم تماما ولم يصاب بكورونا ويشارك في تدريبات الاتفاق بشكل طبيعن مضيفا أن وليد أزارو مطلوب في العديد من الأندية الخليجية والأوربية".

وأوضح: "النادي الأهلي كبير ونحترمه وسنقوم بحسم موقف اللاعب في نهاية الموسم بعد نهاية إعارته في الاتفاق السعودي".

فيما أضاف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن مسؤولو النادي الأهلي عرضوا علي المغربي وليد آزارو مهاجم فريق الكرة الأول، مبلغ مليون دولار في الموسم الواحد من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري في حين أن المهاجم يحصل في العقد الحالي علي 700 ألف دولار في الموسم الواحد.

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وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية "، أن مسؤولو النادي الأهلي يسعوا لتجديد عقد المهاجم من أجل النجاح في تسويقه بمقابل مادي كبير، في ظل ضعف العروض التي وصلت للاعب من الناحية المالية، بسبب انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل، واحقيته في التوقيع لاي ناد في يناير المقبل دون الحصول علي موافقة مسؤولي ناديه.

وأتم أن المدير الفني السويسري رينيه فايلر رفض عودة آزارو مرة أخري في ظل وجود اختلاف بين أسلوب لعبه والطريقة التي يتبعها المدرب السويسري.

تحدث جون إدوارد، وكيل اللاعب وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار لصفوف الاتفاق السعودي، عن حقيقة تعرض اللاعب للإصابة بفيروس كورونا.

وقال إدوارد في تصريحات تلفزيونية : اللاعب سليم تماما ولم يصاب بكورونا ويشارك في تدريبات الاتفاق بشكل طبيعن مضيفا أن وليد أزارو مطلوب في العديد من الأندية الخليجية والأوربية"

وأوضح: "النادي الأهلي كبير ونحترمه وسنقوم بحسم موقف اللاعب في نهاية الموسم بعد نهاية إعارته في الاتفاق السعودي"