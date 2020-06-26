شيكابالا: لن نقبل ضغوط للموافقة على لعب الدورى.. والفيفا منحنا الحرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لنادى الزمالك، بيانا جديدا، بشأن موقف اللاعبين بعد إصابة محمد عواد حارس الفريق، بفيروس كورونا، بعدما نشر حازم إمام قائد الفريق بيانا فى الساعات الماضية يرفض فيه استكمال بطولة الدورى الممتاز لهذا الموسم.
وجاء البيان الجديد من خلال شيكابالا وحازم إمام كالتالى:
وذكر اللاعبين في بيانهم الرسمي الذي تم إرساله لمجلس إدارة النادي بقيادة مرتضى منصور أن الإصابة بفيروس كورونا طالت أحد زملائهم، وهو محمد عواد حارس مرمى الزمالك وليس من الطبيعي أن يقوم اللاعبين بتجاهل الأمر والمشاركة في مسابقة الدوري، وأنهم ينظرون إلى مصالحهم وأسرهم مثلما ينظر البعض لمصلحته الشخصية بعودة الدوري بدون وضع أي اعتبارات لاستمرار تفشي فيروس كورونا.
وأكد اللاعبين في البيان الجماعي على عدم تقبلهم أي ضغوط للموافقة على لعب بطولة الدوري مهما كلفهم الأمر، حتى لو تم اللجوء إلى الجهات الرياضية المسئولة، حيث أن الفيفا أكد على حرية اتخاذ اللاعبين قرارهم بشأن الموافقة على اللعب من عدمها في كل البلاد، وبالتالي من حقهم رفض اللعب لحين تحسن الأوضاع، ولن يتم المجازفة بالأمر بعد إصابة زميلهم محمد عواد.
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