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شيكابالا: لن نقبل ضغوط للموافقة على لعب الدورى.. والفيفا منحنا الحرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لنادى الزمالك، بيانا جديدا، بشأن موقف اللاعبين بعد إصابة محمد عواد حارس الفريق، بفيروس ، بعدما نشر حازم إمام قائد الفريق بيانا فى الساعات الماضية يرفض فيه استكمال بطولة الدورى الممتاز لهذا الموسم.

 

وجاء البيان الجديد من خلال شيكابالا وحازم إمام كالتالى:

 

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أصدر محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام  بيان جماعي للاعبي الفريق الكروي بنادي الزمالك بصفتهم قائدي الفريق للإعلان عن رفض اللاعبين استكمال مسابقة الممتاز في الوقت الحالي خوفا على أرواحهم وأرواح أسرهم بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين. 

 

وذكر اللاعبين في بيانهم الرسمي الذي تم إرساله لمجلس إدارة النادي بقيادة مرتضى منصور أن الإصابة بفيروس كورونا طالت أحد زملائهم، وهو محمد عواد حارس مرمى الزمالك وليس من الطبيعي أن يقوم اللاعبين بتجاهل الأمر والمشاركة في مسابقة الدوري، وأنهم ينظرون إلى مصالحهم وأسرهم مثلما ينظر البعض لمصلحته الشخصية بعودة الدوري بدون وضع أي اعتبارات لاستمرار تفشي فيروس كورونا.

 

وأكد اللاعبين في البيان الجماعي على عدم تقبلهم أي ضغوط للموافقة على لعب بطولة الدوري مهما كلفهم الأمر، حتى لو تم اللجوء إلى الجهات المسئولة، حيث أن الفيفا أكد على حرية اتخاذ اللاعبين قرارهم بشأن الموافقة على اللعب من عدمها في كل البلاد، وبالتالي من حقهم رفض اللعب لحين تحسن الأوضاع، ولن يتم المجازفة بالأمر بعد إصابة زميلهم محمد عواد.

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