شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد حارس الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، إصابته بفيروس كورونا، منذ قليل، وذلك بصورة رسمية عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث قال:"تحاليل كورونا ايجابي... دعوتكم".



تغريدة عواد

من ناحية أخرى نعى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، وجميع أعضاء المجلس والعاملين بالنادى، والدة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي والتي وافتها المنية اليوم، الجمعة، وذلك عبر الموقع الرسمى لنادى الزمالك، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما حرص نادي بيراميدز علي نعى والدة الدرندلي، مقدمين واجب العزاء عبر صفحة النادي الرسمية علي "فيس بوك"، "نادي بيراميدز ينعى الحاجة (هدى لطفي) عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، ووالدة الأستاذ خالد الدرندلي أمين صندوق النادي، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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وتوفيت اليوم، السيدة هدى لطفى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى السابق ووالدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى الحالى، بعد معاناة خلال الأيام الماضية مع المرض إثر إصابتها بفيروس كورونا وتقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى وأعضاء المجلس والمدير التنفيذى وقطاعات النادى الرياضية بخالص التعازى لخالد الدرندلى فى وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

واتخذ الأهلى العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بعد عودة فريق الكرة للتدريبات بداية من أمس الأربعاء وأبرزها، التدريب فى توقيت واحد ممنوع، حيث استقر الجهاز الفنى للأهلى على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها فى الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية فى تمام العاشرة والنصف صباحاً، ووزع الجهاز الإدارى الأدوات الخاصة بالتدريب على اللاعبين والتى سيتم استخدامها فى التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة فى التدريبات منذ وصوله لمقر النادي، فى الوقت الذى تم التأكيد على تعقيم كافة المعدات والأدوات التى سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.

وأصيبت السيدة هدى لطفى والدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، ليتم وضعها فى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بسبب حالتها الحرجة، قبل أن يعلن الدرندلى وفاتها صباح اليوم .