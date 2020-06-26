شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ محمد عواد بعد إصابته بكورونا: ستَعود أقوى مما كنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع "فيس بوك"، على دعم محمد عواد حارس الفريق الأبيض، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، وقالت الصفحة الرسمية للزمالك فى رسالة إلى محمد عواد:"نتمنى الشفاء العاجل للاعبنا محمد عواد؛ ننتظر عودتك سريعًا وستَعود أقوى مما كنت".



الصفحة الرسمية لنادى الزمالك

وكشف مصدر بفريق الزمالك عن تفاصيل إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان الحارس للمسألة بشكل رسمى عبر حسابه على موقع "تويتر".

وأكد المصدر أن اللاعب كان يقوم بشراء بعض المستلزمات الخاصة به ليقوم بعد ذلك بإجراء فحص فيروس كورونا الذى يتم إجرائه وهو متواجد فى السيارة، من أجل الاطمئنان على نفسه وفوجئ بعد الخضوع للمسحة بأن نتيجة التحاليل إيجابية.

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وأوضح المصدر أن الحارس لا يعاني من أي أعراض ولم يخالط أي حالة مصابة بالفيروس في الفترة الماضية وحالته مستقرة وتواصل مع الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة في الساعات لقليلة الماضية، على أن يخضع لبروتوكول العلاج في الفترة الحالية مع الالتزام بالعزل المنزلي.