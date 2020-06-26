شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب طنطا: أتوقع حالات كورونا جديدة بعد المسحة الثانية..وفندق الإقامة يزيد العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا، أن فريقه لن يعود للتدريبات الجماعية الا بعد إجراء المسحة الثانية لاسيما وأن الأولى أسفرت عن ظهور 5 حالات إيجابية، مشيرا إلى أنه يتوقع ظهور حالات جديدة بعد المسحة الثانية بعد مخالطة اللاعبين المصابين لزملائهم فى أول تجمع لاجراء المسحات.

وقال المزين فى تصريحات عبر قناة الزمالك، إن لاعبى طنطا يفتقدون الوعى ومازالوا يتعاملون مع فيروس كورونا المستجد على أنه فيروس عادى وليس وباء عالمى، وهو ما تسبب فى ظهور 5 حالات فى الفريق، مشيرا إلى أن فندق الاقامة سيزيد من انتشار العدوى فى ظل اقامة عدد كبير من اللاعبين فى الفندق لاسيما وأن أغلب عناصر الفريق من المغتربين.

من ناحية أخرى، أصدر حازم إمام، قائد الزمالك، بيانا عن لاعبى الفريق الأبيض مطالبين مجلس إدارة النادى بالتمسك بالقرار الصادر من المجلس برئاسة مرتضى منصور والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بعدم استكمال بطولة الدورى لهذا الموسم.

وجاء بيان حازم إمام عبر حسابه على انستجرام كالتالى:

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السيد المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك السادة الافاضل أعضاء المجلس.

مستر كارتيرون المدير الفني.

الاستاذ أمير مرتضي منصور المشرف علي فريق الكرةً.

تحيه طيبه

ابلغ سيادتكم بأنني بصفتي من كباتن الفريق الأول لنادينا العريق بانني وزملائي اللاعبين لن نضحي بحياتنا وحياة اسرنا من اجل استكمال الدوري وارضاء النادي الاهلي ومن يساندونه مضحيين بارواحنا فلن ننزل الملعب قبل القضاء علي فيروس كورونا البشع أو اكتشاف مصل له ولن يرغمنا أحد علي التضحية بحياتنا تحت اي ضغوط مهما كانت وخاصة بعد اصابة زميلنا محمد عواد حارس مرمي الفريق الاول بفيروس كورونا ونحن اللاعبون مستعدون إلى الذهاب إلى أعلي مرحلة ومنها طلب مقابلة فخامةً رئيس الجمهورية الزعيم الوطني المحترم لنوضح لفخامتة أن هناك لجنة خماسية تضحي بارواح ابنائك من اللاعبين من أجل ارضاء أحد الاندية.. شفاك الله وعافاك يا عواد".

وكان محمد عواد حارس الزمالك قد أعلن اليوم عن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على موقع "تويتر".