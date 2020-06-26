شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: مستحيل أكون سبب فى نقل فيروس كورونا لأهلى وأبنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام لاعب نادى الزمالك، أن البيان الذى أصدره منذ قليل بشأن رفض لاعبى الزمالك استكمال الدورى، يأتى حفاظا على سلامة اللاعبين وأهاليهم، مشيرا إلى أن اللاعبين فى حالة قلق بسبب تفشى فيروس كورونا بجانب إصابة زميلهم محمد عواد بالفيروس المستجد.

وقال حازم إمام فى تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك، إنه لا يخاف على نفسه بقدر ما يخشى على اسرته وأهله لأنه ربما يكون سبببا فى نقل الفيروس لهم، قائلا:" لو الزمالك عايزنى أنزل بكره أتمرن تحت أمر النادى لكن مادام الأمر يتعلق بأشخاص أخرين مثل الأهل والأبناء فلا يمكن أن أكون سببا فى نقل الفيروس لهم".

وأصدر حازم إمام، قائد الزمالك، بيانا عن لاعبى الفريق الأبيض مطالبين مجلس إدارة النادى بالتمسك بالقرار الصادر من المجلس برئاسة مرتضى منصور والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بعدم استكمال بطولة الدورى لهذا الموسم.

وجاء بيان حازم إمام عبر حسابه على انستجرام كالتالى:

السيد المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك السادة الافاضل أعضاء المجلس.

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مستر كارتيرون المدير الفني.

الاستاذ أمير مرتضي منصور المشرف علي فريق الكرةً.

تحيه طيبه

ابلغ سيادتكم بأنني بصفتي من كباتن الفريق الأول لنادينا العريق بانني وزملائي اللاعبين لن نضحي بحياتنا وحياة اسرنا من اجل استكمال الدوري وارضاء النادي الاهلي ومن يساندونه مضحيين بارواحنا فلن ننزل الملعب قبل القضاء علي فيروس كورونا البشع أو اكتشاف مصل له ولن يرغمنا أحد علي التضحية بحياتنا تحت اي ضغوط مهما كانت وخاصة بعد اصابة زميلنا محمد عواد حارس مرمي الفريق الاول بفيروس كورونا ونحن اللاعبون مستعدون إلى الذهاب إلى أعلي مرحلة ومنها طلب مقابلة فخامةً رئيس الجمهورية الزعيم الوطني المحترم لنوضح لفخامتة أن هناك لجنة خماسية تضحي بارواح ابنائك من اللاعبين من أجل ارضاء أحد الاندية.. شفاك الله وعافاك يا عواد".



حازم

وكان محمد عواد حارس الزمالك قد أعلن اليوم عن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على موقع "تويتر".