شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تشاتشيتش وجهاز بيراميدز يعودان إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز إلى القاهرة اليوم، الجمعة، قادما من بلاده بصحبة جهازه الفني المعاون بعد قضاء إجازة سريعة بموافقة إدارة النادي في ظل توقف النشاط، وكان في استقبال تشاتشيتش وجهازه المعاون بمطار القاهرة الدولي لدى عودتهم، شريف جمال مدير العلاقات العامة بنادي بيراميدز والذي أنهى إجراءات دخول الجهاز بجميع أفراده بأسرع وقت ممكن.

ومن المنتظر أن يجتمع تشاتشيتش مع هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز، على أن يبدأ هو ومعاونوه في الإشراف على تدريبات فريق الكرة خلال الساعات المقبلة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز الذي عاد بقرار من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.

ومن المقرر أن يخضع الجهاز الفنى لبيراميدز بالكامل لإجراء المسحة الطبية للتأكد من عدم اصابتهم بفيرس كورونا، قبل العودة لقيادة تدريبات الفريق، لاسيما وأن محمود فتح الله مدرب الفريق كان تولى تلك المهمة فى الأيام الماضية فى ظل غياب الجهاز الفنى الأجنبى.

وكان اتحاد الكرة أكد أن اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان تسلمت نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها لاعبو فريق نادى بيراميدز الأربعاء الماضى، بعدما ظهرت سلبية نتيجة المسحة الأولى لجميع العاملين بالنادى، حيث جاءت نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها جميع العاملين ببراميدز سلبية كذلك مثل نتيجة المسحة الأولى ليكون أول فريق خضع للمسحتين وجاءت سلبية تماما. Advertisements ونفذ فريق بيراميدز جميع الاشتراطات المطلوبة من اللجنة الطبية لاتحاد الكرة ووفر جميع الإجراءات الاحترازية، وبات بمقدوره خوض التدريبات الجماعية فى الأيام المقبلة عقب ثبوت سلبية المسحتين استعداداً لإستئناف بطولة الدورى فى أغسطس المقبل.



عودة الجهاز الفنى لبيراميدز (1)



عودة الجهاز الفنى لبيراميدز (2)



عودة الجهاز الفنى لبيراميدز (3)



عودة الجهاز الفنى لبيراميدز (4)



عودة الجهاز الفنى لبيراميدز (5)