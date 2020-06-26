شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 26/6/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة العديد من الأخبار الهامة أبرزها تجديد فايلر لعقده مع الفريق الأحمر لمدة موسم ورفض المدرب السويسري عرضاً لتدريب أحد الفرق الهولندية.

الأهلي يكشف موعد ظهور حمدى فتحى ومحمد محمود فى التدريبات الجماعية

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، أن حمدى فتحي، لاعب وسط الفريق، يؤدى فى الوقت الحالى الجزء الأخير من برنامجه التأهيلى للتعافى من آثار جراحة غضروف الركبة، موضحا أن اللاعب سيكون جاهزاً للتواجد بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين على الأكثر، وأن اللاعب خضع لفحص طبى وتأكد تحسن حالته واقترابه من إعلان الجاهزية والمشاركة فى التدريبات الجماعية .

وأعلن عبدالحفيظ إٔن محمد محمود لاعب الفريق يحتاج عشرة أيام على الأكثر، للدخول فى التدريبات الجماعية بشكل تدريجى، وأضاف عبد الحفيظ، أن حالة محمد محمود تحسنت كثيرا، وبات قريبا للغاية من إعلان جاهزيته وفقا لنتائج الفحوصات الطبية التى خضع لها مؤخرًا.

مران الأهلي فى زمن كورونا.. إزالة الدكة.. تعقيم مستمر وقياس الحرارة

يحرص مسئولو النادى الأهلى على تنفيذ نظام التباعد بين اللاعبين من خلال المقاعد المخصصة خارج الملعب، حيث قام المسئولون بإزالة دكة الجهاز الفنى والبدلاء فى ملعب التتش ووضعوا كراسى مُتباعدة منعاً للتزاحم فى أرضية الملعب، كأحد الإجراءات الوقائية التى لجأ إليها النادى للحد من انتشار "فيروس كورونا".

وواصل الاهلى اليوم، الجمعة، تدريباته اليومية على ملعبه بالتتش عبر مجموعتين تحت قيادة ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الذى يقود التدريبات لحين عودة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى من رحلته التى يقضيها حالياً فى سويسرا.

مجلس الأهلي برئاسة الخطيب يشارك فى تشييع جثمان والدة الدرندلى

حرص مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، والعديد من قيادات النادي، وقدامى اللاعبين فى مختلف الأنشطة الرياضية على المشاركة فى تشييع جثمان الحاجة هدى لطفي، عضو مجلس الإدارة الأسبق ووالدة خالد الدرندلي أمين صندوق النادى التى وافتها المنية اليوم.

وتقدم محمود الخطيب وأعضاء المجلس والمدير التنفيذى وقطاعات الأهلى الرياضية بخالص التعازى لخالد الدرندلى فى وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

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كما نعى المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، والدة المهندس خالد الدرندلي، وكتب خالد مرتجى عبر صفحته على "فيس بوك"، ببالغ الحزن والأسى أُشاطر أخى وصديق عمرى خالد الدرندلى الأحزان فى وفاة أمى الثانية الحاجة هدى موسى لطفى التى وافتها المنيه ظهر اليوم، وأسال المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمنا ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.. انا لله وانا اليه راجعون.

رسمياً.. فايلر يُجدد عقده مع الأهلي موسماً ويرسل العقود موقعة

علمت الخليج 365 من مصادر مُطلعة داخل النادي الأهلي أن الإدارة الحمراء نجحت في تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمدة موسم جديد بشكل رسمي، ليستمر على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر في الموسم الجديد، وأكدت المصادر أن الساعات الأخيرة شهدت اتفاق حول جميع البنود التعاقدية بعد أن أبدى فايلر موافقة سابقة على البقاء داخل القلعة الحمراء بشرط موافقة أسرته وهو ما حدث بالفعل بعد الجلسة التي عقدها فايلر مع أسرته عقب سفره لسويسرا منذ أيام.

وكشفت المصادر أن فايلر أرسل منذ قليل العقود موقعة بعد اصطحابها معه لسويسرا اثناء زيارته لأسرته، حيث عقد فايلر ومحاميه الخاص جلسة أونلاين مع إدارة الأهلي مساء أمس الخميس وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة شهدت الاتفاق على كافة البنود التعاقدية، وأصر فايلر على تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط رغم أن الإدارة الحمراء كانت تصر على تجديد عقده لمدة موسمين، وهو الأمر الذي طلب فايلر أن يحدث بعد انتهاء الموسم القادم بالتراضي بين الطرفيين كما حدث في العقد الحالي.

الأهلى يكثف مفاوضاته مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي "نهائياً"

كثّف مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الماضية مفاوضاتهم مع نظراؤهم في هيدرسفيلد الأنجليزي لشراء رمضان صبحي المُعار من الأخير للأول بشكل نهائي، ودخلت المفاوضات بين الطرفين مؤخراً مرحلة جادة وقوية لرغبة الأهلي في حسم مصير اللاعب الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجارى.

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم الصفقة لعدة أسباب على رأسها تنفيذ مطلب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر بالاإبقاء على اللاعب، وحتى ينتهي النادي من أحدى الصفقات بشكل رسمي فضلاً عن أن ضم رمضان صبحي سيُحدد مصير صفقات أخرى في مركزه بعدما حصل الأهلى على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب لكن الخلاف بين الناديين حول المقابل المالي تسبب في عدم حسم الصفقة حتى الأن بشكل رسمي .

فايلر يرفض عرضاً هولندياً بعد تجديد عقده مع الأهلي لمدة موسم

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عرضاً من أحد الأندية الهولندية التي تلعب في الدوري الممتاز هناك بعد تجديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسم خلال الساعات الماضية، عقب الاتفاق على كافة البنود التعاقدية بعد أن أبدى فايلر موافقة سابقة على البقاء داخل القلعة الحمراء بشرط موافقة أسرته وهو ما حدث بالفعل بعد الجلسة التي عقدها فايلر مع أسرته عقب سفره لسويسرا منذ أيام.

ورغم تحبيذ اسرة فايلر توليه المسئولية الفنية لأحد الأندية الأوربية وقبول العرض الهولندي للبقاء بقرب منهم في القارة العجوز إلا أن المدرب السويسري تمسك بتنفيذ وعده لإدارة الأهلي وقبل التجديد لمدة موسم واحد فقط بينما رفض طلبهم بأن يكون التجديد لمدة موسمين