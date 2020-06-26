شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري: مختار مختار مدرب متكامل وفايلر سيحصد بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد كشري نجم النادي الأهلي السابق، والمدير الفني الحالي لفريق أسوان، أن مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي، هو نموذج للمدرب الوطني المتكامل، وكذلك إيهاب جلال مدرب الانتاج الحربي، فيما أكدأن رينيه فايلر مدرب الأهلي قادر على التتويج بدوري أفريقيا مع القلعة الحمراء في الموسم الجاري.

وقال مدرب أسوان في تصريحات لـ ”الخليج 365”: فايلر دخل قلوب الجماهير سريعاً ولكن البطولات هي التي تبلور أداء الفريق تحت قيادته، وبشكل عام هو إضافة كبيرة للقلعة الحمراء ولديه فرصة كبيرة للفوز بالدوري هذا الموسم، وأعتقد أنه سيعيد للأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب منذ فترة طويلة.

وعن أفضل مدير فني وطني في الدوري قال كشري: أحترم جداً مختار مختار، فهو من المدربين أصحاب الكفاءات ويعجبني أسلوبه داخل الملعب ومن النماذج المتكاملة، وكذلك إيهاب جلال مدرب المقاصة.

في سياق آخر، خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان لإجراء المسحة الأولى للكشف عن وباء كورونا المستجد، أمس الخميس، بالمركز الأولمبي، حيث يستعد أبناء الجنوب للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لاستئناف الدوري العام، وذلك بحضور وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، في إطار دعم الجبلاية لأسوان فى ظل الأزمة المادية التي يعاني منها ممثل الصعيد منذ توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا وحرص اتحاد الكرة على متابعة الاجراءات الوقائية للأندية قبل استئناف الدورى العام.

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ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.