كارتيرون يؤازر عواد: اعتني بنفسك يا ولدي وسأراك أقوى من أي وقت مضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على مؤازرة محمد عواد حارس مرمى الفريق، الذى أعلن إصابته بفيرس كورونا، عبر صفحته الشخصية على تويتر.
وعلق كارتيرون على إصابة عواد، وحرص على دعمه والشد من أزره من أجل تخطى تلك المنحة، قائلاً له عبر صفحته الرسمية على تويتر: "اعتني بنفسك يا ولدي، وسأراك أقوى من أي وقت مضى.. مدربك".
وكان مصدر بالزمالك أكد أن اللاعب كان يقوم بشراء بعض المستلزمات الخاصة به ليقوم بعد ذلك بإجراء فحص فيروس كورونا الذى يتم إجرائه وهو متواجد فى السيارة، من أجل الاطمئنان على نفسه وفوجئ بعد الخضوع للمسحة بأن نتيجة التحاليل إيجابية.
وأوضح المصدر أن الحارس لا يعاني من أي أعراض ولم يخالط أي حالة مصابة بالفيروس في الفترة الماضية وحالته مستقرة وتواصل مع الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة في الساعات لقليلة الماضية، على أن يخضع لبروتوكول العلاج في الفترة الحالية مع الالتزام بالعزل المنزلي.
فى الوقت الذى أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن مجلس إدارة ناديه قررعدم استكمال مسابقة الدورى لهذا الموسم، بعد التشاور مع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كارتيرون، والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.
وكشف رئيس نادى الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن اجتماع مجلس الإدارة شهد اتخاذ قرار عدم استكمال الدورى بعد الاستماع للرأى الطبى من الدكتور محمد أسامة وكذلك الفرنسى كارتيرون وأيضا أمير مرتضى المشرف على الكرة والذين اتفقوا على صعوبة العودة واستئناف الدورى فى ظل الظروف الحالية.
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