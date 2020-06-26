شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يؤازر عواد: اعتني بنفسك يا ولدي وسأراك أقوى من أي وقت مضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على مؤازرة محمد عواد حارس مرمى الفريق، الذى أعلن إصابته بفيرس كورونا، عبر صفحته الشخصية على تويتر.

وعلق كارتيرون على إصابة عواد، وحرص على دعمه والشد من أزره من أجل تخطى تلك المنحة، قائلاً له عبر صفحته الرسمية على تويتر: "اعتني بنفسك يا ولدي، وسأراك أقوى من أي وقت مضى.. مدربك".

وكان مصدر بالزمالك أكد أن اللاعب كان يقوم بشراء بعض المستلزمات الخاصة به ليقوم بعد ذلك بإجراء فحص فيروس كورونا الذى يتم إجرائه وهو متواجد فى السيارة، من أجل الاطمئنان على نفسه وفوجئ بعد الخضوع للمسحة بأن نتيجة التحاليل إيجابية.

Advertisements

وأوضح المصدر أن الحارس لا يعاني من أي أعراض ولم يخالط أي حالة مصابة بالفيروس في الفترة الماضية وحالته مستقرة وتواصل مع الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة في الساعات لقليلة الماضية، على أن يخضع لبروتوكول العلاج في الفترة الحالية مع الالتزام بالعزل المنزلي.