شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ خطة التدريب على فترتين استعدادًا لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة محمود فتح الله مدرب الفريق، تدريباته الجماعية على فترتين بداية من غدًا السبت، فى إطار خطة الاستعداد بقوة لعودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز بعد فترة التوقف الطويل، وتحديدًا منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة أنتشار فيرس كورونا.

ومن المقرر أن يخوض فريق بيراميدز تدريباته الجماعية على فترتين "صباحية ومسائية" مع الإلتزام بتقسيم اللاعبين على 3 مجموعات، لتطبيق التباعد بين الأشخاص منعًا لإنتشار الفيرس.

وعاد الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز وجهازه المعاون إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة، ومن المنتظر أن يخضعوا لإجراء المسحات الطبية قبل العودة لقيادة الفريق، حيث كان حصل الجهاز الفنى على إذن بالعودة إلى بلادهم لقضاء أجازة قصيرة قبل عودة النشاط.

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وكان اتحاد الكرة أكد أن اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان تسلمت نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها لاعبو فريق نادى بيراميدز الأربعاء الماضى، بعدما ظهرت سلبية نتيجة المسحة الأولى لجميع العاملين بالنادى، حيث جاءت نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها جميع العاملين ببراميدز سلبية كذلك مثل نتيجة المسحة الأولى ليكون أول فريق خضع للمسحتين وجاءت سلبية تماما.