شكرا لقرائتكم خبر عن "هتعدي على خير يا بطل".. لاعبو وجماهير الكرة يؤازرن محمد عواد بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب إعلان محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك، إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إصابته بفيروس كورونا، إلا أن مشجعو الكرة القدم قاموا بمؤازرته، متمنين له الشفاء العاجل من الوباء اللعين.

تصدر "عواد" شارك في قائمة الترند ضمن الأكثر تداولا في مصر، بينما قام مشاهير ولاعبو كرة القدم في مصر بمؤازرة اللاعب، حيث كتب محمد هانى لاعب الأهلى:" ألف سلامة يا حبيب" وكتب تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق :" ألف سلامه عليك يا عواد شفاك الله وعافاك وإن شاء الله هتعدى على خير يا بطل".





أما طارق حامد، لاعب الزمالك:" سلامتك يا حبيبى إن شاء الله هتعدى"، وإسماعيل يوسف، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق:" ألف سلامه عليك يا عواد ربنا يحفظك أنت والاسرة، وكتب عصام الحضرى: "تمنياتي بالشفاء العاجل للكابتن محمد عواد ،ازمة و تعدي على خير ان شاء الله يا حبيبي".





من جانب آخر، كشف مصدر بفريق الزمالك عن تفاصيل إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان الحارس للمسألة بشكل رسمى عبر حسابه على موقع "تويتر".

وأكد المصدر أن اللاعب كان يقوم بشراء بعض المستلزمات الخاصة به ليقوم بعد ذلك بإجراء فحص فيروس كورونا الذى يتم إجرائه وهو متواجد فى السيارة، من أجل الاطمئنان على نفسه وفوجئ بعد الخضوع للمسحة بأن نتيجة التحاليل إيجابية.

Advertisements

وأوضح المصدر أن الحارس لا يعاني من أي أعراض ولم يخالط أي حالة مصابة بالفيروس في الفترة الماضية وحالته مستقرة وتواصل مع الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة في الساعات لقليلة الماضية، على أن يخضع لبروتوكول العلاج في الفترة الحالية مع الالتزام بالعزل المنزلي.