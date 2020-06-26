شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان : مرتبي كان 500 جنيه ومسابقة رمضانية وراء رحيلي عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أنه حصل على فرصته الكاملة في الأهلي و أنه افتعل مشاكل في غير توقيتها تسببت في رحيله من القلعة الحمراء، وتابع سليمان في تصريحات تليفزيونية، اليوم الجمعة، لقناة أون تايم سبورت: "حينما كنت لاعبا شاركت في مسابقة ترعاها إحدى الشركات في شهر رمضان بدون إذن من إدارة الأهلي".

وأضاف حارس الأهلي السابق: "لعبت في مركز حراسة المرمى لحبي لهذا المركز وأهميته الكبيرة، لم يجبرني أحد على اختيار هذا المركز وعمري ما فكرت في اللعب في مركز آخر".، حكى قال طارق سليمان كواليس صفقة انتقاله للنادي الأهلي وقيمة انتقاله قائلا: " كنت لاعبا في فريق الزعفران وانتقلت للأهلي مقابل 10 ألف جنيه على أن يلعب فريق الأهلي مباراتين كل سنة لصالح النادى، الأهلي وفر لي شقة سكنية ولم يكن هناك عقود قبل موسم 1990، وكنت أحصل على 500 جنيه كل موسم، بجانب بعض المكافآت".

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وقال طارق سليمان، أن جيله في الأهلي كان يضم أحمد ايوب ووليد صلاح الدين وياسر رجب وموفق الباشا وثروت عبد الرازق وبعض النجوم الأخرين موضحا أنه كان جيل مميز للغاية".

وفي وقت سابق، أشار طارق سليمان أنه تعرض لهجوم كبير من قبل جمهور الاهلى بسبب أخطاء محمد الشناوى فى المباريات الأولى و لكنه قدم موسم تاريخى مع الفريق الاحمر ويستحق حراسة مرمى المنتخب فى كأس العالم .