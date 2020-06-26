شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يجهز 3 مطالب لاتحاد الكرة قبل جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، اجتماعا مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم ، يوم الأحد المقبل بدلا من السبت، فى حضور محمد بركات مدير المنتخب للوقوف على احتياجات المنتخب الوطنى خلال المرحلة المقبلة.

ويجهز البدرى عدة مطالب لطرحها على اللجنة الخماسية لاسيما وأن المنتخب مقبل على تصفيات أمم افريقيا 2021 بجانب تصفيات كأس العالم 2022.

- فترة إعداد مناسبة قبل عودة الدورى

يناقش البدرى مع اتحاد الكرة فترة الاعداد التى سيمنحها للأندية واللاعبين قبل عودة الدورى، وسيطلب البدرى ضرورة منح اللاعبين فترة اعداد مناسبة حفاظا على سلامة اللاعبين من الاصابات خاصة وأن اللاعبين بعيدين عن التدريبات منذ فترة، ويخشى البدرى على القوام الأساسى للمنتخب من التعرض للاصابات ما يعرض المنتخب لخسائر فى الفترة المقبلة.

- ضغط المباريات

كما سيناقش البدرى مع اتحاد الكرة أيضا جدول الدورى وسيطلب مراعاة عدم ضغط المباريات خاصة فى الأسابيع الأولى حفاظا على اللاعبين الدوليين من الإصابات.

- توقف شهر أكتوبر

ويتطرق البدرى فى الاجتماع أيضا إلى التوقف الدولى فى شهر أكتوبر المقبل، وسيطلب فترة كافية تصل إلى أسبوع قبل خوض أول مباراة رسمية لاسيما وأن المنتخب لم يتجمع منذ فترة طويلة بسبب التوقف على خلفية أزمة فيروس كورونا.

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من ناحية أخرى ، وجه حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول وأعضاء جهازه الفنى محمد بركات وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر التهنئة لنجم الفراعنة محمد صلاح لاعب ليفربول بعد تتويجه مع فريقه بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز، وحصد البطولة الأهم والأكبر بين جميع دوريات العالم.

ونجح فريق تشيلسى فى الفوز على نظيره مانشستر سيتى بهدفين مقابل هدف ليتوج ليفربول باللقب بفارق النقاط وقبل 7 مباريات ما تزال متبقية فى طريق الريدز حتى انتهاء المسابقة.

واعتبر المدير الفنى للفراعنة أن مساهمة محمد صلاح فى تتويج الريدز بلقى الدورى الانجليزى فخرا كبيرا لكل مصرى، خاصة أن نجم الفراعنة مؤثر للغاية مع فريقه ويعتبر أهم لاعب خلال السنوات الثلاثة الماضية ويحتل حاليا صدارة هدافى الفريق فى الدورى برصيد ١٧ هدفا والأكثر تسجيلا لليفربول طوال ٣ سنوات متتالية.

وشدد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر على أنه من دواعى الفخر أن يساهم صلاح فى تتويج فريقه بلقب غالى غاب عن دولاب بطولات ليفربول طوال 30 سنة كاملة، ومن الرائع أن يكون مؤثرا وأحد أهم اللاعبين فى صفوف بطل البريميرلييج الجديد.