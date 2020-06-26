شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام فى بيان: لاعبو الزمالك يرفضون استكمال الدورى من أجل إرضاء أحد الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر حازم إمام، قائد الزمالك، بيانا عن لاعبى الفريق الأبيض مطالبين مجلس إدارة النادى بالتمسك بالقرار الصادر من المجلس برئاسة مرتضى منصور والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بعدم استكمال بطولة الدورى لهذا الموسم. وجاء بيان حازم إمام عبر حسابه على انستجرام كالتالى: وجاء بيان حازم إمام عبر حسابه على انستجرام كالتالى: السيد المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك السادة الافاضل أعضاء المجلس. مستر كارتيرون المدير الفني. الاستاذ أمير مرتضي منصور المشرف علي فريق الكرةً. Advertisements تحيه طيبه ابلغ سيادتكم بأنني بصفتي من كباتن الفريق الأول لنادينا العريق بانني وزملائي اللاعبين لن نضحي بحياتنا وحياة اسرنا من اجل استكمال الدوري وارضاء النادي الاهلي ومن يساندونه مضحيين بارواحنا فلن ننزل الملعب قبل القضاء علي فيروس كورونا البشع أو اكتشاف مصل له ولن يرغمنا أحد علي التضحية بحياتنا تحت اي ضغوط مهما كانت وخاصة بعد اصابة زميلنا محمد عواد حارس مرمي الفريق الاول بفيروس كورونا ونحن اللاعبون مستعدون إلى الذهاب إلى أعلي مرحلة ومنها طلب مقابلة فخامةً رئيس الجمهورية الزعيم الوطني المحترم لنوضح لفخامتة أن هناك لجنة خماسية تضحي بارواح ابنائك من اللاعبين من أجل ارضاء أحد الاندية.. شفاك الله وعافاك يا عواد". وكان محمد عواد حارس الزمالك قد أعلن اليوم عن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على موقع "تويتر".

بيان حازم إمام

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