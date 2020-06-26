شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن ظهور حالة إيجابية بكورونا واجراء مسحة ثالثة للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة وكذلك الجهاز الفني والإداري والعاملين بمنظومة كرة القدم لمسحتي اختبار استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2019/2020 وعودة التدريبات الجماعية للفريق، وفضل نادي الجونة انتظار نتائج المسحة الثانية رغم سلبية جميع نتائج المسحة الأولى لبدء التدريبات الجماعية وبعد ظهور نتائج المسحة الثانية اليوم الجمعة تأكد وجود حالة إيجابية واحدة في النادي.

أبلغ نادي الجونة اتحاد الكرة بالحالة واتخذ جميع الإجراءات اللازمة وفقاً للبروتوكول الطبي المرسل من اتحاد الكرة ووزارة الصحة وقرر تأجيل بدء التدريبات حتي إجراء مسحة ثالثة للتأكد من سلامة الجميع واستئناف التدريبات يوم الاثنين القادم في حال التأكد من النتيجة السلبية للجميع بعد المسحة الثالثة.

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وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.