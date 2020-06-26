شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت : الأهلي رفضني بعد إعلان زملكاويتى وعلي ماهر مدرب عالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري إنه كان قريبا من الانضمام للنادى الأهلى ولكن الأخير تخلى عنه بعد علمه بانتمائه للزمالك، وقال رفعت في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس :" شرف لأى لاعب ارتداء قميص الأهلي ولكنى زملكاوي وكنت رايح الأهلي قبل الانضمام للزمالك لكني صرحت بأني زملكاوي ولهذا تراجع الأهلي عن ضمي.

تابع لاعب الاتحاد السكندري:" الفوز بالسوبر مع الزمالك على حساب الأهلي له ذكريات لا تنسي ، أنا حتى الأن لم أحصل على فرصتي مع الزمالك".

وأثنى أحمد رفعت على المدربين الذين عمل معهم طوال مسيرته الكروية وخاصة طلعت يوسف مديره الفني الحالي في الاتحاد السكندري وعلي ماهر المدير الفني السابق لانبي :"معلقاً :علي ماهر مدرب عالمي ولا يقل عن أي مدرب أجنبي ودائماً ما يحاول تطوير طرق اللعب واضافة أفكار جديدة لأداء الفريق التي يقوم بتدريبها وكذلك طلعت يوسف فهو يملك رؤية فنية محترمة كما أنه ودود للغاية وليس كما يشاع عنه أنه قاس في التعامل"

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وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل ، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية، مشيراً إلى أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.