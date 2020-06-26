شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تدريب بدنى قوى لبيراميدز استعدادًا لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريباته القوية اليوم، الجمعة بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز نهاية شهر يوليو المقبل، حيث كا حصل على راحة بالأمس الخميس بعد إجراء المسحة الثانية للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا طبقًا لاشتراطات اللجنة الطبية باتحاد الكرة وجاءت سلبية مثلما كانت المسحة الأولى.

وخاض الفريق مرانه على 3 مجموعات تطبيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي ومع ترتيب الإجراءات الوقائية المشددة، تحت إشراف محمود فتح الله مدرب الفريق، نظرًا لسفر المدير الفنى الكرواتى أنتى تشاتشيتش إلى بلاده فى أجازة قصيرة، مع أفراد جهازه المعاون وعاد مساء اليوم إلى القاهرة.

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وشهد تدريب بيراميدز التركيز على النواحى البدنية من أجل رفع معدل لياقة اللاعبين بشكل جيد نظرًا لتوقف النشاط الرياضى بشكل عام من منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.

وكان اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان تسلمت نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها لاعبو فريق نادى بيراميدز الأربعاء الماضى، بعدما ظهرت سلبية نتيجة المسحة الأولى لجميع العاملين بالنادى، حيث جاءت نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها جميع العاملين ببراميدز سلبية كذلك مثل نتيجة المسحة الأولى ليكون أول فريق خضع للمسحتين وجاءت سلبية تماما.